miércoles, 11 de diciembre de 2019, 10:01 h (CET) El proyecto "Emprende por Diversidad (E4D)" de la asociación española "Ventana a la Diversidad" fue seleccionado como una de las diez iniciativas globales de base social que reciben el prestigioso Premio a la Innovación Intercultural (Intercultural Innovation Award) de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC) y el grupo BMW, durante una ceremonia de entrega de premios que se celebró ayer por la noche en Madrid El proceso de selección ha sido extremadamente competitivo, con más de 1,200 candidaturas de 128 países. Con su proyecto “E4D”, Ventana a la Diversidad empodera a jóvenes emprendedores y creadores de comunidades marginadas de la región Iberoamericana para desarrollar ideas innovadoras con el objetivo de superar barreras, promover una cultura de paz y transformar a sus comunidades.

“Ser finalista del Premio a la Innovación Intercultural tiene un gran impacto en el empoderamiento de los cientos de jóvenes con los que trabajamos,” dijo el Coordinador General, Guillermo Maceiras. “Es como un faro guiándonos en la dirección correcta.”

El Premio a la Innovación Intercultural apoya a iniciativas de base social que promocionan el diálogo y el entendimiento intercultural, contribuyendo de esta forma a la paz, la diversidad cultural y sociedades más inclusivas. Este año, la ceremonia de entrega de premios fue presidida por el Alto Representante de UNAOC y ex Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, el Excmo. Sr. Miguel Ángel Moratinos, y el Sr. Bill McAndrews, Vicepresidente de Estrategias de Comunicación del grupo BMW.

Además de una ayuda financiera, Ventana a la Diversidad recibirá capacitación y asesoramiento por parte de UNAOC y del grupo BMW para apoyar la expansión y réplica de “E4D”. Este modelo de colaboración entre el sistema de las Naciones Unidas y el sector privado genera un impacto más profundo, ya que ambos asociados ponen a disposición sus respectivos conocimientos con tal de garantizar el crecimiento sostenible de cada proyecto.

