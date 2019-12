Repara tu Deuda, líderes de la Ley de la segunda Oportunidad cancelan más de 12 Millones de euros Comunicae

miércoles, 11 de diciembre de 2019, 08:09 h (CET) Javier Cárdenas protagoniza un espacio radiofónico diario en Levántate y Cárdenas llamado "Te puede pasar a ti" en el que clientes de Repara tu deuda explican como han conseguido cancelar sus deudas. El despacho cuenta con un equipo de más de 100 personas y prevé incorporar a 250 más durante el 2020 El despacho de abogados Repara tu deuda, ha alcanzado la cifra de doce millones de euros (12.000.000) en concepto de cancelación de deuda de sus clientes con la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. El dato, actualizado este mismo martes, pone de manifiesto el liderazgo del despacho de abogados, que cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en los casos presentados ante los juzgados Españoles,

El despacho lleva a cabo, además, más del 85% de todos los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país y representa en los juzgados a más de 7500 personas, hecho que refleja la constante evolución de la compañía desde su inicio, que tiene como máxima facilitar el acceso a la justicia española aun teniendo problemas económicos, y que ahora pasa por estar cada vez más cerca de las familias necesitadas con oficinas físicas repartidas por toda España y una APP gratuita (Myrepara) que facilita la cumplimentación y trámites para el acceso a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Ser el primero en muchas ocasiones es una ventaja pero el despacho de abogados irrumpe constantemente con retos para mejorar y optimizar el procedimiento con el fin de abaratar costes y facilitar el acceso a las miles de familias que se encuentran en una mala situación económica y no pueden acudir a un despacho de abogados tradicional por no poder asumir el coste.

Recientemente se ha podido escuchar en la emisora de Javier Cárdenas, un programa diario bautizado con el nombre de "Te puede pasar a ti" en el que clientes del despacho de abogados Repara tu deuda, explican como han vivido el proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad y que sienten después de conseguir cancelar todas sus deudas.

El despacho de abogados Repara tu deuda ha tenido que ampliar sus instalaciones y ha trasladado sus sedes centrales de Madrid en el mismo Paseo de la Castellana y en la Planta 10 de la famosa Torre Millenium de Sabadell, la ciudad natal del despacho, compartiendo edificio con Fluidra, Robotics entre otros.

La firma ha utilizado la imagen de diferentes famosos como Javier Cárdenas, Marc Ostarcevic, Albert Lesan o el polémico arbitro de primera división Brito Arceo. A parte, tiene en su cartera de clientes diferentes personajes famosos relacionados con el mundo del deporte, cocina y televisión quienes quieren mantener su absoluta confidencialidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.