En el último año, solo uno de cada seis nuevos empleos fue para jóvenes menores de 25 años En los últimos doce meses el número de ocupados en nuestro país ha aumentado en 346.300 personas (+1,8%) y con este suman 22 los trimestres consecutivos con incremento interanual del empleo

miércoles, 11 de diciembre de 2019, 10:31 h (CET) El mercado laboral español está próximo a cumplir su sexto año consecutivo con aumento del empleo. Es por ello que el Adecco Group Institute, el nuevo centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, ha elaborado el VII Monitor Anual Adecco de Ocupación: un detallado análisis de la evolución del empleo según la ocupación en España .



El fin de este Monitor Adecco es analizar los puestos de trabajo que se están creando en nuestro país desde diferentes ángulos sociodemográficos y económicos. En esta primera entrega se analiza el perfil demográfico de los nuevos ocupados en España: sexo, comunidad autónoma, edad, nacionalidad y nivel de formación alcanzado.



Por último, en aquellos puntos en los que sea relevante la información, estableceremos una comparativa entre los datos de 2019 con los de 2008 –año en que comenzó la crisis económica en nuestro país- para comprender mejor el impacto que ésta ha dejado en la ocupación española y si es muy diferente el empleo que se está creando ahora con respecto al que se creaba entonces, justo antes de la recesión o cuál ha sido su evolución en los últimos años.



La primera conclusión de este análisis es que se está ralentizando ligeramente la creación de empleo en nuestro país pues hace un año se crearon 478.800 puestos de trabajo, que suponían un incremento interanual de un 2,5% y a finales de 2019 se han creado 346.300, con un crecimiento de un 1,8%.



La segunda conclusión es que sigue creciendo el empleo juvenil: los jóvenes menores de 25 años han captado 1 de cada 6 nuevos trabajos (+5,5% interanual) pero esto solo ha beneficiado a los hombres (60.200 empleos, +10,4%) mientras que las jóvenes de esa franja de edad cuentan con 1.100 puestos menos que hace un año (-0,2%). Eso sí, en el cómputo total, las mujeres han captado más nuevos puestos de trabajo que los hombres, el 53,2% del total.



Distribución geográfica del empleo en España En el último año, el número de ocupados en nuestro país alcanza a poco más de 19,9 millones. Es el número más alto desde diciembre de 2008. En estos últimos doce meses el número de ocupados ha aumentado en 346.300 personas, lo que supone un incremento interanual de un 1,8%. Con este, suman 22 trimestres consecutivos con crecimiento interanual del empleo, cosa que no ocurría desde junio de 2008. Eso sí, el ritmo de crecimiento se ha ralentizado (un año atrás el crecimiento interanual era de un 2,5% y se crearon 478.800 puestos de trabajo).



El empleo ha crecido en todas las comunidades autónomas excepto Asturias (-2,1%), Canarias (-2%) y Baleares (-0,3%). Las autonomías que proporcionalmente más han incrementado sus respectivos colectivos de ocupados son la Región de Murcia (+3,9% interanual), la Comunidad de Madrid (+3,5%) y Extremadura (+3,2%), que son también las únicas que presentan un crecimiento superior al 3%. Esto muestra un cierto debilitamiento en la creación de empleo, pues un año atrás solo había una autonomía donde se destruía empleo (también Asturias).



Tres de cada diez nuevos empleos han surgido en la Comunidad de Madrid, con 104.500 nuevos ocupados (+2,7% interanual). Si a esos empleos sumamos los 68.500 creados en Cataluña (+2%; 19,8% del total) y los 68.200 nuevos puestos de Andalucía (+2,2%; 19,7% del total), tenemos que 2 de cada 3 (69,7%) nuevos puestos de trabajo de todo el país corresponden a estas tres autonomías.



Comparando la distribución geográfica del empleo ahora con la de 2008, se aprecia que diez comunidades mantienen su participación en la ocupación total con ligeros cambios. Las excepciones positivas son Baleares, Canarias, Madrid y Andalucía, que ganan, respectivamente 5 décimas, 4 décimas y 3 décimas en los dos últimos casos. Eso se compensa principalmente con la menor participación de Galicia, Asturias y el País Vasco, que ceden 4 décimas en el primer caso y 3 décimas en los dos restantes.



En todo caso, Cataluña continúa siendo la autonomía donde hay más gente trabajando, con poco menos de 3,5 millones de ocupados (17,5% del conjunto de España). Le siguen Andalucía y la Comunidad de Madrid, cada una con 3,1 millones de ocupados, equivalentes al 15,6% de todo el país.



Cuando se comparan los datos con 2008 se encuentra una pérdida acumulada de empleo del 3,3% para el conjunto español. Baleares, Canarias y Murcia son las únicas autonomías que presentan ahora un nivel de empleo superior al de 2008 (+15,2% en el caso balear, +6% en el canario y +0,7% en el de Murcia).

