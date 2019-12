Gabol lanza al mercado las maletas exclusivas de Mr. Wonderful para viajar con buen rollo Comunicae

miércoles, 11 de diciembre de 2019, 08:01 h (CET) La fecha de salida al mercado es el 16 de diciembre, pero ya se pueden reservar de forma online en https://mrwonderful.gabol.es. Con sus características frases, estarán disponibles en tres tamaños: maleta de cabina, tamaño mediano y neceser. La colección se compone de dos líneas de colores: coral (Rose) y azul turquesa (Mint) Gabol, empresa líder en maletas de viaje, junto con Mr. Wonderful lanzan una colección exclusiva de maletas con el diseño y la estética de esta conocida marca de alegres dibujos y frases inspiradoras.

Las maletas Gabol de Mr. Wonderful incluyen frases como “Love at first flight” y “Superviaje a la vista”, con las tipografías y diseños más característicos de Mr. Wonderful. Ambos diseños estarán disponibles en dos originales colores: en color coral (Rose) y azul turquesa (Mint). En cuanto a los tamaños, la colección está formada por una maleta de cabina, una mediana y un neceser, las tres piezas tanto en color coral como turquesa. Será posible adquirir o bien una maleta suelta o el set de dos maletas de diferente tamaño con o sin neceser.

La colección de maletas Gabol de Mr. Wonderful estará disponible a partir del 16 de diciembre en su tienda online y en tiendas especializadas en equipaje, marroquinería, papelería y regalo de toda España. Sin embargo, ya está disponible la opción de reservarlas a través de la web www.mrwonderful.gabol.es y recibirlas una vez salgan a la venta.

Las maletas Gabol de Mr. Wonderful cuentan con cuatro ruedas dobles multidireccionales, para poder transportarlas cómodamente. Asimismo, están fabricadas en ABS y policarbonato, por lo que son rígidas y resistentes, pero, a su vez, ligeras. Además, incorporan un sistema de cierre TSA, para viajar de forma cómoda, segura y con estilo.

Gabol, empresa consolidada en el mercado de las maletas, apuesta en esta colaboración por un nuevo producto que, sin duda, encantará a los seguidores de Mr. Wonderful y que viene respaldado por los valores que siempre han caracterizado a la marca Gabol.

Mr. Wonderful ha llevado su reconocible diseño a multitud de productos de papelería, pijamas, tazas y ahora da un paso más en esta bonita colaboración con Gabol, de esta forma el sector de las maletas no se queda al margen. "No esperes más y viaja de la mano de las exclusivas maletas Gabol de Mr. Wonderful", recomiendan.

