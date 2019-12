​Cómo elegir las mejores tragaperras online

Encontrar las mejores tragaperras online no es sólo cuestión de gustos, suerte o bonificaciones. El mundo de los slots online es uno de los más creativos y competitivos, con un número cada vez mayor de proveedores internacionales dispuestos a dar con las funciones más sorprendentes y los formatos más originales. Prueba gratis las mejores tragaperras disponibles en casino españoles en BeTragaperras.es.



Temática, motor, interfaz y premios Aumenta el número de jugadores que saben reconocer el tipo de juego que mejor se adapta a su perfil: títulos con los que disfrutan jugando, ganan y se divierten. Y no se trata sólo de slots de una determinada temática o con un sistema de rodillos concreto. Aunque es cierto que muchos se mantienen fieles a los juegos de siempre, también hay quien salta de una a otra según el tema, la marca o los botes acumulados en cada momento.



El método empírico (es decir, probar y ver qué pasa), es difícil cuando los estrenos semanales se acumulan. A mayor oferta, más necesario se hace contar con las herramientas para saber qué juegos merece la pena probar. Éstas son algunas de las características que acumulan un mayor número de adeptos:



1.Ambientación: las tragaperras de Egipto, terror, oficiales… tienen su propio club de incondicionales, y no importa si pagan mucho o poco, ni si repiten insistentemente las mismas funciones de siempre.



2.Estructura: el número de rodillos, el sistema depagos y las funciones asociados a ambos (aumento de filas del tablero con las ganancias, re-spins o los pagos en ambas direcciones…), son extras a tener muy en cuenta.



3.Efectos audiovisuales: una verdadera video slot es inmersiva y acompañará con música y movimiento cada uno de los sucesos de la partida. La calidad gráfica determina cómo de bueno es un juego, no importa si los diseños son 3D o planos.



4.Todo terreno: aunque parezcan auténticas películas animadas, las slots actuales están diseñadas para jugarse cómodamente y de forma 1005 segura desde cualquier dispositivo, sin necesidad de una app.



5.Premios: l potencial de pago máximo (o por cuánto se puede multiplicar tu apuesta), el premio más alto que se entrega por giro, y la existencia de jackpots fijos y acumulados, marcan la diferencia.



Cómo giran los rodillos y pagan los premios Algunos de los diseños de tragaperras de los últimos tiempos prescinden de los tradicionales rodillos, mientras que otras máquinas consideran varios giros dentro de una misma tirada. En realidad, la inclusión de este tipo de mecanismos lo pone más fácil a la hora de formar combinación, y junto a los bonus es uno de los motivos de que el retorno al jugador de las tragaperras online sea más alto que en las máquinas físicas de toda la vida. Así es como funcionan algunos de los más populares:



MegaWays: se trata de un sistema patentado por el cual las tradicionales 20 líneas de pago de las slots pueden llegar a ser cientos de miles, manteniendo las tradicionales parrillas de 5 rodillos. En su caso se cuentan combinaciones por símbolos en rodillos adyacentes, en ambas direcciones y que crecen con la adición de filas al tablero.



Re-spin: la tirada comienza por un giro inicial con la opción de conseguir otro sucesivo incluido dentro de mismo pago.



Pagos en cascada o avalancha: son un tipo de re-spin que se produce cuando tras un giro premiado, y dentro de la misma tirada, las casillas de la combinación ganadora desaparecen dejando paso a nuevos símbolos que caen en cascada o avalancha desde arriba.



Los datos de la “buena suerte” Conocer el RTP, potencial, pago más alto y volatilidad de un juego es en realidad mucho más importante que su temática o número de rodillos, porque permite determinar una estrategia de partida con la que sacar el máximo rendimiento a cada título ¿En qué fijarse entonces para elegir la mejor tragaperras?



1.El RTP: Indica el porcentaje que recupera el jugador, de media, tras una partida en la que se activan todas las funciones del juego. La mayoría de tragaperras online supera el 96%, y los títulos más codiciados pueden llegar al 98%.



2.La volatilidad: Hay juegos diseñados para ofrecer premios frecuentes pero pequeños (baja volatilidad) que a menudo activan sus bonificaciones con facilidad, mientras que otros parecen no tocar nunca y sin embargo, cuando lo hacen, suelen otorgar premios más altos (alta volatilidad).



3.Potencial: El pago más alto que puede alcanzar un premio por combinación se expresa con el multiplicador máximo que puede llegar a aplicársele. Por ejemplo, la apuesta por tirada X3.000.