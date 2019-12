Érase una vez en… Hollywood e IT: Capítulo Dos llegan en diciembre a Rakuten TV en calidad 4K HDR

Navidad llega con grandes promociones que incluyen los mayores estrenos cinematográficos de 2019 y los mejores títulos de Disney de todos los tiempos Rakuten TV cierra 2019 con los últimos estrenos en alquiler y compra y dos nuevas promociones navideñas que incluyen los mayores éxitos en las taquillas del año y las mejores películas de Disney de todos los tiempos.

Los grandes estrenos para diciembre, disponibles en alquiler y compra

Como cada mes, la sección de estrenos estará disponible para los espectadores en alquiler y compra, con grandes títulos en 4K HDR recién salidas de las salas cinematográficas, como la última obra de Quentin Tarantino, Érase una vez en… Hollywood, el retorno del terrorífico payaso Pennywise en IT: Capítulo Dos, el suspense de Infierno bajo el agua y dos películas para disfrutar en familia: Angry Birds 2: La película y Dora y la Ciudad Perdida. La comedia dirigida y protagonizada por Santiago Segura, Padre no hay más que uno, es el gran estreno español del mes.

Promociones navideñas con lo mejor de 2019 y Disney

Rakuten TV añade en diciembre dos grandes promociones para disfrutarlas por Navidad. La primera llegará el 6 de diciembre y está dedicada a los estrenos cinematográficos más importantes de 2019, incluyendo taquillazos como Bohemian Rhapsody, Ha nacido una estrella, ¡Shazam!, La Lego Película 2 o Perdiendo el Este.

La segunda, que estará disponible del 23 de diciembre al 12 de enero, incluye las mejores películas de Disney, entre ellas las nuevas adaptaciones en acción real de Aladdín y Dumbo; éxitos de taquilla de los últimos años como Frozen, Coco o Del revés (Inside Out); y clásicos como Peter Pan o Bambi.

Estrenos de diciembre en Rakuten TV

A 47 metros 2 (5/12/19), Padre no hay más que uno (6/12/19), Objetivo: Washington D.C. (7/12/19), Érase una vez en… Hollywood (4K HDR, 13/12/19), Angry Birds 2: La película (4K HDR, 13/12/19), Infierno bajo el agua (4K HDR, 13/12/19), Dora y la Ciudad Perdida (4K HDR, 20/12/19), IT: Capítulo Dos (4K HDR, 27/12/19).

Promociones especiales de Navidad de Rakuten TV

DISNEY CHRISTMAS: Frozen, Dumbo (2019), Ralph rompe Internet, Aladdín (2019), Los Increíbles 2, Aladdín, Dumbo, El regreso de Mary Poppins, El Rey León, El cascanueces y los cuatro reinos, Christopher Robin, Pinocho, Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, Del revés (Inside Out), Monstruos University, Monstruos S.A., Coco, Maléfica, La Cenicienta (2015), El libro de la selva (2016), La bella y la bestia (2017), Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario, Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian, Vaiana, Enredados, La sirenita, Blancanieves y los siete enanitos, Tiana y el sapo, Mulan, Big Hero 6, La dama y el vagabundo, La bella y la bestia, Peter Pan, Bambi y Merlín el encantador.

BEST OF 2019: Aquaman, Smallfoot, Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, Ha nacido una estrella, ¡Shazam!, La Llorona, Perdiendo el Este, La Lego Película 2, Mula, X-Men: Fénix Oscura, The Aftermath, Alita: Ángel de combate, El niño que pudo ser rey, La Favorita, Widows, Malos tiempos en El Royale, Bohemian Rhapsody, Cementerio de animales, Wonder Park, Bumblebee y Familia al instante.

Rakuten TV

Rakuten TV es una de las plataformas de Video-On-Demand líderes en Europa. Ofrece un servicio de TVOD (VOD transaccional) que ofrece una auténtica experiencia cinematográfica, con los últimos estrenos y en la mejor calidad audiovisual. También incluye una sección AVOD (VOD con publicidad), Rakuten TV Free, con una lista de canales temáticos que abarcan clásicos de Hollywood, contenido local, exclusivo y temático, todo ello de forma gratuita.

Rakuten TV está disponible en 42 países y forma parte de Rakuten, Inc., una de las empresas de servicios de Internet líderes en el mundo, y que ofrece una amplia variedad de servicios para consumidores y negocios, con un foco en el e-commerce, el fintech y el contenido digital. Rakuten, cuya sede central se encuentra en Japón, es el patrocinador del FC Barcelona, los Golden State Warriors de la NBA, la Copa Davis y la Spartan Race, entre otros.

Vídeos

Rakuten