Blue Hole Men, el accesorio que redondeará el look esta temporada Comunicae

martes, 10 de diciembre de 2019, 14:01 h (CET) Con traje o con looks de sport, estos cinturones españoles con sabor italiano son la pieza que transformará el armario masculino esta temporada Corbata, gemelos y cinturón. Estos son tres de los accesorios masculinos capaces de elevar cualquier traje. Sin embargo, el cinturón es capaz de llegar a rincones donde los dos primeros no llegan. Este complemento imprescindible sirve para los trajes más formales pero también para llevar con vaqueros y camisetas. Algo que convierte a este accesorio en una opción perfecta, sinónimo de acierto seguro, de cara los regalos y compromisos navideños.

Curiosamente, la atención que se le presta a un complemento tan fundamental en el armario muchas veces no es la que se debería y es por eso que, desde las Islas Canarias, llega Blue Hole una firma dispuesta a poner el foco en los cinturones masculinos.

El 70% de los cinturones de la firma están hechos en piel de curtición vegetal italiana. Concretamente los materiales vienen de la Toscana, donde son líderes en artesanía. De esta unión de la región italiana y del espíritu insular surgen unos cinturones 100% fabricados en España y respetuosos con el medioambiente, sin renunciar a un diseño cuidado.

La artesanía desempeña un papel fundamental en el proceso de manufactura de las creaciones de la firma, haciendo que cada cinturón sea una obra de arte y es que no existen dos iguales. Además, como los mejores vinos, el tiempo no hace mella en ellos sino que los mejora creando una pátina personal irrepetible gracias a sus taninos vegetales.

Cada una de las creaciones toman nombres representativos de las Islas Canarias y se encuentran disponibles en la web de la firma en un repertorio de colores fácil de combinar con los tonos marrones y azules marino, como protagonistas, y por un precio de entre 49 y 55 euros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.