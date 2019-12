EL grupo cef.- udima abre un centro en Santo Domingo, República Dominicana Comunicae

martes, 10 de diciembre de 2019, 12:09 h (CET) Desde su fundación en 1977, el Grupo Educativo CEF.- UDIMA ha formado a más de 500.000 estudiantes El Grupo Educativo CEF.- UDIMA ha abierto las puertas de CEF.- Santo Domingo, en República Dominicana, que se suma a las sedes de la escuela de negocios en Madrid, Valencia y Barcelona.

En sesión ordinaria celebrada el pasado 14 de noviembre, el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT) autorizó el inicio de las actividades docentes para el curso 2020-2021 del Instituto Especializado de Educación Superior CEF.- Santo Domingo.

La oferta formativa de CEF.- Santo Domingo se centra en la Dirección y Administración de Empresas, pudiéndose optar por la modalidad presencial, semipresencial y on-line. Se imparten Másteres oficiales en Banca y Asesoría financiera, Marketing, Negocios Internacionales, Dirección Financiera, MBA y Dirección de Recursos Humanos.

Con ellas existirá la posibilidad de obtener una doble titulación oficial española expedida por la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Los estudiantes contarán con un período optativo de Inmersión académica Internacional en España.

Esta oferta formativa se completa con otros programas más cortos de especialización y educación continuada en materia de Impuestos, Finanzas, Emprendimiento, Digitalización, Innovación y Big Data. Las empresas interesadas pueden contratar formación diseñada específicamente para ellas, a medida de sus necesidades y requerimientos (formación ‘in-company’).

En palabras del director general de CEF.- Santo Domingo, Edesio Ureña, “nuestros planes de estudios son eminentemente prácticos. Para la docencia, contamos con profesionales dominicanos, españoles y de otras nacionalidades, siendo uno de nuestros objetivos prioritarios impulsar el departamento de Bolsa de Trabajo, al objeto de ofrecer oportunidades de trabajo para nuestros egresados”.

El Grupo Educativo CEF.- Universidad UDIMA lleva colaborando con el programa de Becas Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) desde hace 12 años. Más de 1.500 estudiantes dominicanos han pasado por sus aulas en España. Desde su fundación, en 1977, en el CEF.- Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, han sido formados más de 500.000 alumnos en sus centros de Madrid, Barcelona, Valencia y online.

Sobre el Grupo Educativo CEF.- UDIMA

El CEF.- Centro de Estudios Financieros se fundó en 1977. Lidera la preparación de Oposiciones en España. El CEF.- también ofrece un amplio catálogo de Másteres y Cursos especializados en todas las áreas de la empresa, en particular Negocios, Finanzas, Banca, Contabilidad, Recursos Humanos, Impuestos, Marketing, etc. Tiene sedes en Barcelona, Madrid, Santo Domingo y Valencia.

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, es una universidad oficial, aprobada por Ley española en 2006. Imparte 18 Grados Oficiales, 35 Másteres, un programa de Doctorado y 302 Títulos Propios e Idiomas.

