Emprendedores y periodistas debatirán en Málaga sobre innovación y cambio climático en Startups & Media

El próximo jueves 12 de diciembre se celebra en Málaga el encuentro Startups & Media by EIT Climate-KIC & Promálaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga y PROMÁLAGA y con el apoyo de la mayor aceleradora Europea de Startups centrada en la innovación para la acción climática en España, EIT Climate-KIC La ciudad de Málaga acogerá una jornada para visibilizar la importancia del emprendimiento en la nueva economía verde. El próximo jueves 12 de diciembre a las 10 de la mañana Sandra Carillo, teniente alcalde y concejala de innovación y digitalización, inaugurará el evento Startups & Media by EIT Climate-KIC & Promálaga en el Hotel Ilunion. El encuentro, organizado por dichas entidades y el Ayuntamiento de Málaga, abordará temas actuales como la innovación y cambio climático hasta las 17:30 de la tarde.

Con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, Startups & Media by EIT Climate-KIC & Promálaga contará con las mesas redondas ‘Oportunidades empresariales: el cambio climático en los medios’, ‘First Dates’ y ‘Emprendedores vs Periodistas’. “El objetivo de este encuentro es dar visibilidad a todos aquellos emprendedores que están aportando soluciones reales para la descarbonización de la sociedad. Una labor muy importante dentro de la estrategia de EIT Climate-KIC que no debe pasar desapercibida en el entorno mediático. A través de este encuentro proporcionaremos las claves para diseminar este tipo de iniciativas”, apunta Marta Esteve, responsable de comunicación de EIT Climate-KIC en España.

En ellas se debatirá sobre la irrupción de nuevos modelos de negocios que ayudan a la sociedad a adaptarse al cambio climático y a mitigar los efectos de nuestra huella en el medio ambiente. La temática que abordan este ecosistema emprendedor va desde urbanismo sostenible, eficiencia energéticas y fuentes de energía renovables, economía circular, problemática del plástico y envases, alimentación sostenible, bioeconomía, Smart & green cities, Blockchain, Industria 4.0, etc.

Entre los speaker más destacados se encuentran María Luisa García García, presidenta de las asociación de Business Angels de Andalucía; Adrián Bautista, co-founder de Fundeen; Luis Miguel Belda, director de TodoStartups; Juanma Romero, director y presentador de Emprende TV, Mónica Sánchez, co- founder HEAT Energía y el emprendedor malagueño Agustín Ramirez, CEO de Aganova.

Los emprendedores que lo deseen ya pueden registrarse de forma gratuita a este encuentro en el que podrán disfrutar de los debates de las mesas redondas y del programa de televisión Nación Innovación. El magazine televisivo se emitirá en el canal de televisión Déjate Tv y en él tendrán lugar entrevista a speakers, responsables de innovación y emprendedores, que tendrán la posibilidad de contar sus innovadores proyectos, sus inicios y el secreto del éxito en un ambiente agradable y distendido.

Sobre EIT Climate-KIC

EIT Climate-KIC es la Comunidad Europea de Innovación y Conocimiento que trabaja para acelerar la transición hacia una economía libre de emisiones de carbono, a través de la innovación. Con el apoyo del Instituto Europeo de Tecnología, órgano de la Unión Europea, EIT Climate-KIC identifica y apoya la innovación capaz de mitigar el calentamiento global y combatir el cambio climático.

EIT Climate-KIC es una Comunidad de Innovación y Conocimiento (KIC) que reúne a socios del sector privado, del ámbito académico, de las administraciones públicas y de sectores sin ánimo de lucro, para crear una red de expertos que sea capaz de desarrollar productos, servicios y sistemas innovadores para ponerlos en el mercado y escalar su impacto en la sociedad.