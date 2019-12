Salvat & Peciña Wines asegura que el rioja natural Primus Hondo evita las resacas Comunicae

martes, 10 de diciembre de 2019, 10:13 h (CET) El vino Primus Hondo es un rioja natural que está elaborado de forma artesana lo que facilita las digestiones y su metabolización Parece inevitable que en días de reuniones navideñas, donde las comidas son copiosas y se da una importante ingesta de alcohol, se pase factura al día siguiente, pero Primus Hondo rompe los esquemas. De la bodega Salvat & Peciña Wines, este vino de la Rioja Alta ofrece la posibilidad de disfrutar de él toda la noche ya que está indicado para ser un perfecto acompañante, desde el entrante hasta el postre. Y sobre todo, al ser un Rioja natural y estar elaborado de forma artesana, lleva muy poca tecnología y enología, lo que ayuda a realizar mejores digestiones al tiempo que ofrece un sabor más fresco y natural, sabe más a uva y a vino, y menos a alcohol.

Primus Hondo es un vino tinto crianza 2015 con D.O. Rioja y 100% Tempranillo, elaborado de forma artesanal con una edición limitada de 4.324 botellas. Un vino natural, confeccionado por la compañía Salvat & Peciña Wines, sin el empleo de la tecnología, totalmente handmade, con pisado de uva y recogida selectiva a mano que procede de viñedos de más de 40 años a 500 metros de altura de San Vicente de la Sonsierra, zona de la Rioja Alta.

Precio: 16€ la unidad/ pack de 2 a 32€. Disponible en Amazon.

PRIMUS HONDO

Crianza 2015 D.O. Rioja 100% Tempranillo

PRIMUS HONDO VINO TINTO ARTESANAL ED. LIMITADA (4 mil botellas)

Procede de viñedos de más de 40 años a 500 metros de altura en San Vicente de la Sonsierra (Rioja Alta)

Se trata del primer vino elaborado por Salvat & Peciña Wines. Cuenta con matices especiales que aúnan lo mejor de la tradición de la Rioja Alta con toques de frescura y sabor que confieren al vino una evolución nueva y atractiva.

Primus Hondo es el primer vino D. O. Rioja que nace de este revolucionario proyecto vitivinícola made in spain. Un tinto crianza 2015 en una cuidadísima edición limitada de vino artesanal y elaborado de forma natural.

Elaboración artesana con pisado de uva y recogida selectiva a mano

18 meses en barricas de segundo uso (2-3 años)

Barricas de roble americano las duelas y francés las tapas con tostado medio plus

2 trasiegas por decantación (4 y 9 meses)

En botella 6-8 meses

Edición limitada de 4.324 botellas Sobre Salvat & Peciña Wines

Salvat & Peciña Wines es una compañía de vinos creada por el enólogo riojano Pedro Peciña y el empresario Santiago Salvat cuyo objetivo es responder a una creciente demanda de los productos locales con identidad, calidad y tradición. Y, sobre todo, homenajear al arte de elaborar vino.

Las tiradas son limitadas por que el vino se elabora de forma tradicional y todo el proceso se realiza a mano para garantizar el resultado óptimo deseado en calidad de uva.

Otro de los objetivos de la bodega, es la expansión controlada, tanto nacional como internacional, de la mano de los socios Alejandro Merino (España) y Mauricio Fernández-Pellón (Méjico) para el desarrollo de la marca en España, Méjico y EE.UU.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.