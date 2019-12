​El Liverpool y el Atlético, en peligro en la última jornada de la fase de grupos de la Champions

La Champions dice adiós a la fase de grupos para llegar a los octavos de final, y la mayoría de los favoritos se presentan en la última jornada de la fase de grupos con los deberes hechos y la clasificación asegurada para estar entre los dieciséis mejores. No se han registrado muchas sorpresas. El City, el PSG, el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern o la Juve han llegado sin mayores problemas al lugar en el que se les esperaba. Pero otros ‘grandes’ como el Liverpool, actual campeón, o el Atlético, llegan a esta última jornada con la amenaza de la eliminación.



En el grupo A, el PSG como primero y el Real Madrid como segundo llegan a la última jornada con el pase en el bolsillo y el Brujas o el Galatasaray lograrán un billete para la Europa League.



El Bayern ha arrollado a sus rivales con un pleno de victorias en el grupo B en el que el Tottenham se ha ganado el derecho a llegar al sorteo de octavos como segundo. El Estrella Roja o el Olympiacos se reengancharán en la Europa League.



En el grupo C, el Manchester City, con tres victorias y dos empates, no ha dado lugar a la sorpresa y ya es matemáticamente primero. A partir de aquí, las cábalas se multiplican. El conjunto ucraniano se clasificará si vence o si empata y el Dinamo no gana. El Dinamo sellará su pase si gana al City y el Shakhtar no se impone al Atalanta. Y el cuadro italiano estará entre los dieciséis mejores si vence al Shakhtar y el Dinamo no derrota al City.



En el grupo D la Juve ha asegurado su pase como primero. Y aunque el Atlético tiene todas las papeletas para acompañar a Cristiano Ronaldo y compañía a la siguiente ronda, los de Simeone no han certificado aún su presencia matemáticamente. Tienen todo a favor, porque reciben en el Metropolitano a un Lokomotiv de Moscú sin aspiraciones. Si vencen, estarán en octavos. Si no lo hacen, pueden verse superados por un Leverkusen que espera en Alemania a una Juve que llegará ‘relajada’ y pensando más en la Serie A.



En el grupo E encontramos a otro grande en apuros. Al campeón de Europa y líder de la Premier. El Liverpool lidera el grupo E con 10 puntos, pero recibe a un Salzburgo que ya le puso en muchísimos apuros en Anfield (4-3) y que su le derrota le dejará fuera si el Nápoles no falla ante el Genk.



El Barça ya ha certificado su presencia en octavos de final como primero del grupo F. Y ese hecho, sumado a que esta última jornada llega ocho días antes del clásico del equipo azulgrana frente al Real Madrid, puede propiciar que el Barça llegue, además de relajado, plagado de suplentes al Giuseppe Meazza para medirse al Inter. Los interistas son segundos de grupo igualados con el Dortmund, pero dependen de sí mismos por lo que tratarán de aprovecharlo.



En el grupo G en Leipzig está clasificado y será primero con un empate. Y el Benfica necesita una carambola además de la victoria para lograr incluso la tercera plaza. El Lyon depende de sí mismo para clasificarse, pero el Zenit debe estar pendiente de su partido y del encuentro de Francia.



El grupo H se cierra tal y como se presumía con mucha emoción, con el Ajax, el Valencia y el Chelsea repartiéndose las tres primeras plazas. Y aunque en estos momentos el equipo londinense es tercero, en realidad es el que mejor situación tiene, porque depende de sí mismo y se enfrenta en Stamford Bridge al Lille, que sólo ha sumado un punto. En Ámsterdam, el Valencia sólo le vale ganar. Si no lo hace, a esperar un ‘milagro’ en Londres.



