​Madeleine Thomas ha regresado a casa… Ahora es tiempo de que conozca su aterradora verdad

Durante más de veinticinco años, estuvo huyendo de su pasado. Su afamada carrera periodística le hizo creer que la horrenda adolescencia que vivió en Luisiana había desaparecido finalmente de su memoria. ¡Nunca estuvo tan equivocada! Justo cuando pensaba que vivía los mejores momentos de su vida, un brutal doble asesinato la hace regresar a Nueva Orleans para reportar el homicidio más detestable conocido en la historia de la ciudad. Su participación en la investigación resulta fundamental para resolver el crimen. Con el despiadado asesino bajo rejas, ella siente haber alcanzado la cúspide de su carrera profesional, pero en un juego del destino descubre un secreto de ese pasado personal que creyó haber olvidado y que le hizo salir huyendo sin saber lo que el futuro le tenía reservado.



Así es como se presenta la nueva novela de Abraham Stern, No temeré mal alguno, una novela negra de corte judicial cuyo escenario principal es Nueva Orleans, Luisiana.



Abraham Stern Feterman (San José, Costa Rica, 1967) es abogado, escritor y columnista de diversos artículos de opinión. A los cuarenta y ocho años se da a conocer con su primera obra literaria titulada En cuestión de segundos. Ha destacado por sus artículos de opinión que publica en el periódico La Nación, La República y CRHOY de Costa Rica y en foros internacionales. Su infancia transcurre en dos de las principales ciudades de Costa Rica: San José y Alajuela, y allí entra en contacto con la renovación urbana de la ciudad capital. A sus dieciocho años viaja a Israel en donde se expone por primera vez al posmodernismo que se vive en esa época a largo de Europa. Estudia Derecho en Costa Rica y Estados Unidos de Norteamérica (Nueva Orleans, Luisiana) e inicia una larga carrera profesional enfocada en Derecho Comercial y Marítimo. Durante los cuatro años que vivió en los Estados Unidos forma parte activa de la comunidad latinoamericana desempeñando funciones ad honorem en el consulado de Costa Rica en la ciudad de Nueva Orleans y como Tesorero para la Cámara de Comercio Hispana del Golfo de Luisiana. Su vida académica se resume en el título de Maestría en Derecho Marítimo que obtiene de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y como profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad de La Salle, en donde ha impartido diferentes cursos.



Ahora, Abraham Stern vuelve al mercado literario con su segunda obra literaria: No temeré mal alguno, una novela llena de trampas dirigidas hacia el lector. No temeré mal alguno es una novela negra y policiaca, con un importante corte judicial, que ahonda en temas raciales y resentimientos familiares. Abraham Stern ha creado una novela típica en donde la caza del criminal es el detonante de la historia; sin embargo, también ha creado diferentes trampas para confundir al lector hasta el punto de que este se dará cuenta de que todo lo que ha estado pensando durante la lectura es mentira. También Madeleine Thomas, la protagonista, sorprenderá a lo largo de las páginas con su oscuro secreto.



Ya desde el comienzo, de forma directa y sin escrúpulos, asistimos al alumbramiento de una nueva vida que ha traído consigo asimismo muerte. Con este primer capítulo se establece, quizás, toda la tónica de la novela. Una novela a la que Abraham Stern ha dedicado largos años de escritura y que espera hacer llegar al lector gracias a su reciente edición por parte de la editorial Círculo Rojo.



