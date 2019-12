La guerra cibernética representa una amenaza sin precedentes en 2020, advierte Control Risks

La proliferación de una amplia variedad de amenazas cibernéticas hará que los ataques cibernéticos de alto impacto sobre las infraestructuras críticas sean casi seguros en 2020. Este es uno de los principales pronósticos de RiskMap 2020, la publicación global de pronósticos de riesgos políticos y de seguridad para el próximo año, publicada por Control Risks, la consultoría global especializada en riesgos El próximo año, los ciberataques se convertirán cada vez más en el mecanismo de represalia por defecto en los conflictos estratégicos, en los que las medidas militares tradicionales no son aceptables. Como resultado, en 2020 se producirá un aumento en el número y la gravedad de los ataques cibernéticos en todo el mundo. En un panorama en el que muchos países europeos están muy bien posicionados en cuanto a ciudades inteligentes y negocios conectados de acuerdo al CIMI (Cities in Motion Index) del IESE, este aumento en la conectividad será uno de los puntos clave en la vulnerabilidad de las empresas globalmente conectadas en 2020.

Jake Stratton, el Socio Principal y Director de Europa de Control Risks, comenta: "Las empresas y la infraestructura conectadas son ahora la norma para la mayoría de las empresas europeas, pero de esta conectividad se desprende una amenaza considerable dada la naturaleza sistémica de los ciberataques. En los últimos años, hemos visto operaciones cibernéticas disruptivas a gran escala resultantes de conflictos estratégicos que han afectado de forma colateral a empresas y a infraestructura nacional en todo el mundo. Las empresas globales conectadas verán su resistencia empresarial probada en su totalidad ante los efectos potenciales de un ataque cibernético sistémico en 2020".

Control Risks ha identificado los siguientes riesgos globales como los principales a los que se enfrentarán las empresas en el 2020:

Geopolítica y la campaña de EE.UU.

La campaña electoral estadounidense tendrá un impacto tangible en la geopolítica del 2020. El drama de la campaña, combinado con la interrupción del proceso de destitución, resonará a través de las acciones globales de Estados Unidos. ¿Intentará la administración utilizar acrobacias diplomáticas para distraer la atención del juicio político? ¿Un acuerdo con China ayudaría o perjudicaría el discurso del presidente Trump hacia los trabajadores postindustriales? ¿Tratará Corea del Norte, Irán o incluso el Estado islámico de aprovechar el ciclo electoral? La forma en que los aliados y adversarios se protegerán contra las elecciones más ideológicas en los últimos 40 años influirá en gran medida en el panorama de riesgo geopolítico para los negocios en 2020.

La sociedad activista dicta sentencia

En todo el mundo, las presiones sociales y el activismo coordinado en torno a cuestiones como la protección del medio ambiente, los derechos humanos, la desigualdad y la privacidad exigen cada vez más de las empresas. En la calle, en las reuniones de accionistas y en su empresa, la sociedad activista golpeará cada vez más fuerte en la mesa de la sala de juntas en 2020. Para las empresas, la parálisis se avecina a medida que un sinnúmero de movimientos hace demandas cada vez más fuertes y desafiantes. Este laberinto no codificado de responsabilidad social, moral y política consumirá a cualquier empresa que no esté preparada. Por el contrario, las empresas que actúen correctamente serán aceptadas. Ser ético no es suficiente. Ser obediente no es suficiente. Conozca los retos a los que deberá hacer frente en el 2020.

La guerra cibernética alcanza un nuevo nivel

Las amenazas cibernéticas en el 2020 se alinearán como nunca para llevar a cabo ataques cibernéticos de alto impacto contra infraestructura crítica. Las medidas de disuasión occidental no han logrado frenar la corriente y los atacantes están utilizando métodos cada vez más sofisticados. Los EE.UU. tomarán represalias para demostrar al mundo la importancia que le otorga a esta amenaza. En los escenarios de conflicto estratégico, las medidas militares inaceptables darán paso a los ataques cibernéticos. Y así comenzará un nuevo ciclo de intensificación: los rivales cibernéticos de Occidente y los actores que actúan en su representación aumentarán el nivel de sus ataques, trayendo consecuencias impredecibles. Si las empresas líderes logran un nivel de resiliencia cibernética aceptable, mientras que infraestructuras nacionales de todo el mundo no lo logran, estas últimas serán la principal vulnerabilidad en el conflicto internacional.

La ansiedad económica se mezcla con la fragilidad política

Incluso los pronósticos más optimistas dicen que el crecimiento económico mundial en 2020 será lamentablemente bajo o, como dicen nuestros socios de Oxford Economics, "triturado". Esto, además, sin tener en cuenta un choque económico que podría sacudir a una economía mundial inestable. Si el PIB mundial empeora, no se puede esperar que un mundo fragmentado elabore una respuesta política coordinada. ¿Se verán protestas en los países que actualmente están polarizados por las dificultades económicas? ¿Y qué hay de las economías que dependen de la riqueza de recursos naturales, o de aquellas que aún no se han recuperado del todo del 2008? Ante una recesión -o incluso en el mejor de los casos-, ¿qué países sobrevivirán y cuáles se desmoronarán? Haremos un recorrido por un mundo plagado de ansiedad económica y fragilidad política.

Líderes sin estrategias

A la cabeza de algunos de los países más importantes del mundo hay un grupo de líderes que no pueden ver más allá de la próxima crisis. Para ellos, las tácticas a corto plazo tomarán prioridad sobre estrategias a largo plazo. El año 2020 se perfila como un año en el que los mecanismos para frenar la intensificación de incidentes están ausentes. Este es un mundo en donde la resiliencia a nivel del estado es débil, y encontrar soluciones a largo plazo toma demasiado tiempo. Ya sea una guerra comercial mundial, un ataque cibernético o enfrentamientos fronterizos regionales, el ritmo de los acontecimientos está en manos de protagonistas nerviosos y ansiosos. Las empresas necesitarán una estrategia para un mundo intensamente táctico.

Jake Stratton concluye: "Trazar un mapa de las amenazas operacionales de la empresa, incluyendo la exposición potencial política, económica y de seguridad, y entender dónde pueden estar las vulnerabilidades, será fundamental para el éxito o el fracaso en un 2020 impredecible".

