Matcha & CO quiere revolucionar la rutina de belleza desde el interior Comunicae

lunes, 9 de diciembre de 2019, 09:24 h (CET) ¿Suplementos para mejorar la piel, pelo, uñas y bienestar intestinal? Este es el nuevo desafío de Matcha & CO. El secreto está en el microbioma Matcha & CO, una startup fundada en 2018 especializada en té matcha, ha formulado una gama de productos centrada en mejorar el microbioma para cuidar la piel desde el interior, al unir el té matcha con probióticos y una novel food, basada en la membrana de la cáscara de huevo, rica en colágeno, elastina y ácido hialurónico.

Más del 50% del cuerpo humano está formado por bacterias. El microbioma (compuesto principalmente por bacterias) del sistema digestivo influye directamente sobre la piel, pelo, uñas e incluso sobre el estado de ánimo, funcionando como un segundo cerebro. “Se ha demostrado que para tener una piel sana, hidratada y sin arrugas no sólo hay que cuidarla aplicando productos vía tópica, sino que hay que cuidarla desde el interior”, destacan sus fundadores Víctor Abrines y Pepe Cabestany, para quienes la cosmética tradicional y la novedosa nutricosmética no son excluyentes, sino complementarias.

Por eso Matcha & CO ha desarrollado tres productos de nutricosmética y un sérum iluminador que ya cuentan con una lista de espera de más de 3000 personas, y que junto con la línea de matcha ceremonial, contribuirán a mejorar la salud, bienestar y estilo de vida saludable.

Skin Cure, aumenta la hidratación y elasticidad de la piel y reduce las arrugas desde el interior. Contiene más de 100 billones de CFU de probióticos, membrana de huevo hidrolizada (una nueva fuente de colágeno, elastina y ácido hialurónico vegetariano) y matcha.

Inner Cure, para la mejora del sistema digestivo, sistema inmune y estado de ánimo, contiene más de 50 billones de CFU de probióticos.

Hair & Nails, multivitamínico con minerales, L-Cistina, biotina y matcha para mejorar el volumen, fortaleza y brillo de tu pelo y uñas.

Facial Glow, sérum super concentrado que combina el poder iluminador de la vitamina C con el poder antioxidante de la niacinamida y el matcha, para hidratar, reafirmar e iluminar la piel, reduciendo los signos de envejecimiento.

El mercado de los suplementos alimenticios para la belleza está en auge, ya que promete simplificar la rutina de belleza y aumentar la efectividad. Empresas como Goop, HUM Nutrition o The Beauty Chef ya han lanzado su gama de suplementos y el mercado de este tipo de productos se prevé que se triplique en 2025.

