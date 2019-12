El Barça se impregna de la euforia de Messi El Balón de Oro lidera con triplete un recital ante el Mallorca Redacción Siglo XXI

domingo, 8 de diciembre de 2019, 09:43 h (CET)

El FC Barcelona pasó por encima (5-2) del Mallorca este sábado en la jornada 16 de LaLiga Santander celebrada en el Camp Nou, un recital de fútbol y goles comandado por Leo Messi, quien contagió el estado de euforia de su sexto Balón de Oro con un triplete.

Los de Ernesto Valverde guardaron el liderato (34 puntos), empatados con un Real Madrid que había ganado por la mañana al Espanyol, en un partido de los que se le exige a su equipo. El Barça mordió con cada jugador, presionó y movió con velocidad, liderado por un Messi estelar, con 12 goles ya en liga, Pichichi tras perderse casi los primeros dos meses por lesión.

Uno de esos partidos que mejora la versión individual de cada jugador. El Camp Nou disfrutó del mejor Griezmann, el mejor Busquets y el mejor De Jong de la temporada. El Mallorca fue un juguete roto, muy encerrado y con ayudas descordinadas que permitieron apuntarse a la fiesta a la segunda línea azulgrana en una tremenda primera parte.

En un córner visitante, donde incluso pudo llegar el gol, Ter Stegen firmó su segundo pase de gol esta temporada para que Griezmann abriera el marcador a los siete minutos. El recién ascendido, desde Segunda B, sufrió pero bien un juego volcado y enérgico de su rival, con una presión asfixiante para recuperar balón.

Muy metido atrás, la defensa rival fue testigo de la primera rosca medida de Messi para el 2-0. Se gustaba el Barça, con las mejores combinaciones de su tridente, más la ayuda por banda derecha de un Sergi Roberto --que no paró de sumarse al ataque en todo el partido--, y de De Jong y un Rakitic de nuevo titular. Cuando más jarreaba el Barça, el Mallorca recortó con el 2-1.

La primera jugada en campo rival de los de Vicente Moreno se tradujo en un pase entre centrales de Salva Sevilla y gol de Budimir, tras tocar el balón en Lenglet. El técnico visitante las tuvo con Messi en la banda, después de una falta al argentino, y el enfado del '10' le hizo mirar de nuevo a portería con otra rosca para el 3-1.

Faltaba Suárez, que ya se había estrellado con el palo y con Reina. En una jugada con todos esos nombres antes mencionados, los que exigen un fútbol vistoso al equipo de Valverde, el '9' culminó de tacón, fuerte para levantar el balón, una primera parte de recital. El Barça volvió como se fue, con fuerte presión y hambre.

MESSI YA ES PICHICHI

Le duró 20 minutos, antes de levantar el pie, en los que Griezmann tuvo la más clara, tras una gran subida de balón de De Jong. El Mallorca, con un Kubo con personalidad y calidad bajo los pitos del que fue su equipo antes de fichar por el Real Madrid, buscó las opciones de mejorar sus sensaciones en esa mala línea que no le ha dejado aún puntuar fuera de casa.

Budimir hizo el 4-2, en una mala salida de Ter Stegen, y el Mallorca probó subir su presión. El debut de 'Cucho' Hernández obligó al desquite del meta local, pero Messi se encargó de que el buen sabor de boca también fuera azulgrana, mientras el balear se queda a merced de los puestos de descenso. El '10' culminó otra combinación coral con su triplete, por la escuadra que le faltaba, para sumar 12 y quedarse ya como Pichichi en solitario.

