Bale "no está eufórico" en el Real Madrid, pero su salida en invierno "no tiene garantías" "Nunca ha pedido irse"

viernes, 6 de diciembre de 2019, 09:46 h (CET)

El agente de Gareth Bale, Jonathan Barnett, aseguró que "no hay garantías" de una posible salida del galés en el mercado de invierno y recordó que "nunca ha pedido irse" del Real Madrid pese a no estar "eufórico" en la capital de España después de las últimas polémicas.



"Nunca ha pedido irse. Tiene un contrato con el Real Madrid y mientras lo quieran, no hay nada que nadie pueda hacer al respecto", manifestó Barnett en declaraciones al podcast 'EuroLeagues' de la BBC. "No hay garantías de que salga", añadió.



Sin embargo, el agente del jugador de Cardiff quiso destacar que "no está eufórico" en la capital de España, motivo que casi le lleva a firmar con el Jiangsu Suning de China el pasado verano. "Si se presenta la oportunidad adecuada para él y es algo que quiere hacer, tenemos que conversar con el presidente del Real Madrid y ver dónde estamos", dijo.



"La verdad es que lo ha hecho fantásticamente bien en el Real Madrid en los años que ha estado allí y les ayudó a ganar mucho", añadió Barnett, que también fue preguntado por la polémica generada en torno a la bandera que enseñó con Gales tras conseguir el billete para la Eurocopa de 2020.



"[La bandera] fue dirigida sólo a los medios porque habían estado escribiendo historias muy infantiles y estúpidas de personas que no lo conocen. Es difícil imaginar por qué la multitud reacciona de la misma manera que lo hace con él y escucha a las personas que dicen cosas en la prensa. La gente dice que sería mejor si él hablara el idioma, pero habla español con fluidez y la gente escribe cosas que son basura total", añadió.



"A Gareth realmente no le gusta hablar con la prensa y esa es su prerrogativa. Habla en el campo y sus resultados han sido sorprendentes. La gente debería darse cuenta de eso y comenzar a aplaudirlo por lo que está logrando", indicó su agente.



Por último, Barnett subrayó que el Bernabéu es "muy exigente" por la pitada que recibió ante la Real Sociedad. "Cuando no juegas bien te abuchean y fue casi todo el estadio. Pero el siguiente partido contra el PSG se olvidó. Lo importante es que nadie en el vestuario le critica, es todo lo contrario, y todos quieren a Bale, a todos les gusta y todos saben lo importante que es para el equipo", finalizó.



