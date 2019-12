Ferreterías Industriales amplía su gama de estufas y climatizadores Comunicae

jueves, 5 de diciembre de 2019, 15:50 h (CET) Las chimeneas, calefacciones y estufas de biomasa destacan entre las novedades de temporada de Ferreterías Industriales, cuyo equipo de profesionales prevén un pico en la demanda de estos electrodomésticos por la ola de frío polar que azota el norte peninsular Ferreterías Industriales, tienda online de herramientas y suministros de fontanería, cerrajería y climatización, ha ensanchado su gama de estufas y climatizadores con nuevas marcas y productos de vanguardia. A través de esta ampliación, acompañada de ofertas y descuentos de temporada, este ecommerce abulense buscará adelantarse a la demanda esperada durante la segunda mitad de la temporada invernal.

Octubre, noviembre y diciembre volverán a ser los meses de mayor actividad para los sistemas de calefacción y climatización en España. Este 2019, además, promete ser uno de los años más frío de las últimas décadas, lo que provocará un pico en la demanda de estos electrodomésticos, así como en los productos y servicios derivados (accesorios, reparaciones, servicios de instalación, etc.).

Así lo afirman desde Ferreterías Industriales, cuya dilatada experiencia en este sector ha convertido a sus profesionales en una referencia a nivel nacional. Como anuncian entre sus novedades de temporada, pasan a integrar su catálogo de climatizadores los modelos Huelva, Ebro, Lorca, Lisboa, Bury, Derby y Preston de las chimeneas de Brompi, entre otros modelos de renombre.

De este mismo fabricante cordobés figuran otras introducciones en el stock de Ferreterías Industriales, como las estufas de leña, cuyos modelos Cairo, Everest, Paris, Versalles, Murano y Suiza empiezan a ser un éxito entre sus clientes.

Igualmente destacan nuevas incorporaciones como las estufas redondas, los hogares panorámicos de leña, los modelos acristalados, frontales o de rincón, que se suman a una oferta con miles de productos de EcoForest, Natuur, Qlima, Ruby, Kalin y otras marcas de prestigio.

Y es que la gama de estufas y climatizadores en Ferreterías Industriales presume de ser una de las más variadas de este mercado: aires acondicionados, calefacciones, chimeneas, estufas eléctricas, de gas butano o de leña, además de un amplio abanico de accesorios y herramientas, como extractores, enseres, tubos o piezas de recambio.

Pero además, Ferreterías Industriales ha sorprendido a su clientela con el cupón 4WR4I9LP, válido para eliminar los gastos de transporte en pedidos superiores a 100 euros. Por otra parte, este ecommerce abulense ha ganado fama por las facilidades de pago que otorga a sus usuarios, con financiación a través de Paga+Tarde, garantía de pago seguro o la posibilidad de devolución en los 14 días posteriores a la compra.

Por todo lo anterior, no es extraño que la plataforma de valoraciones eKomi otorge una puntuación de cinco estrellas a esta tienda online, cuyo carácter familiar, cercano y humano no les ha impedido hacer frente a los gigantes del sector. En definitiva, 2019 promete ser un año más cálido gracias a Ferreterías Industriales.

Acerca de Ferreterías Industriales

Ferreterías Industriales es una tienda online de herramientas y suministros de fontanería, cerrajería, climatización, jardinería y máquinas motorizadas al mejor precio del mercado, con servicio de entrega a domicilio a toda España, posibilidad de reembolso y la garantía de las marcas más prestigiosas.

