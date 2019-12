Conversia incorpora una herramienta de registro de jornada laboral a su Servicio de Protección de Datos Comunicae

jueves, 5 de diciembre de 2019, 15:10 h (CET) La aplicación garantiza el cumplimiento del Real Decreto-ley 8/2019 que obliga a las empresas a realizar un registro de la jornada laboral de todos sus empleados Conversia ha incorporado a su Servicio de Protección de Datos Conversia-Intratime, una herramienta de Gestión del Control de Jornada Laboral, en virtud del acuerdo estratégico establecido con Win World, empresa líder en el desarrollo de este tipo de soluciones. Se trata de un servicio añadido que garantiza al 100% el cumplimiento del Real Decreto-ley 8/2019 de medidas urgentes de protección y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Este Real Decreto-ley, de plena aplicación desde el pasado 12 de mayo, establece la obligación de que los empresarios implementen en sus empresas el registro de la jornada laboral de todos los empleados, con la intención de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada laboral y combatir la precariedad del mercado laboral.

Conversia-Intratime es una aplicación segura y fiable con la que las empresas cumplen con todos los requisitos que fija la norma. Entre estos se encuentra la obligación de registrar la hora de inicio y de finalización de la jornada laboral de cada trabajador, así como conservar esta información durante cuatro años, incluso cuando el trabajador ya no esté en la empresa. El Real-Decreto ley no establece ningún medio determinado para el registro de la jornada, por lo que existen diferentes mecanismos para realizar el sistema de control. En el caso de Conversia-Intratime se trata de un sistema de fichaje mediante plataforma digital, ya que la aplicación, a la cual se accede mediante el ordenador, el móvil u otros dispositivos, controla el tiempo que los empleados pasan dentro de su puesto de trabajo.

Conversia ha decidido incorporar este sistema de gestión de control horario al Servicio de Protección de Datos después de ver la inquietud generada entre sus clientes y colaboradores ante la aprobación de la nueva norma. La relación entre la normativa de control horario y la de protección de datos es muy estrecha, ya que el sistema de registro horario incide sobre la protección de datos de carácter personal de los trabajadores.

Según datos difundidos por el propio Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, más de un centenar de empresas han sido multadas por no cumplir con el registro de jornada laboral, por un valor total de 113.181 euros (1.057 euros de media), y casi doscientas compañías más han recibido un requerimiento para solucionar situaciones irregulares.

Conversia, fundada en 2001 y perteneciente al Grupo HFL, cuenta con más de 150.000 clientes, una amplia red de colaboradores y trece delegaciones en España.

