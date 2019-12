Ya se conoce el fallo del X Concurso Escolar ¿Cuánto tiempo tienes para mí? Comunicae

jueves, 5 de diciembre de 2019, 15:14 h (CET) Ya se conocen los ganadores del X Concurso Escolar, actividad enmarcada en el programa con el mismo título '¿Cuánto tiempo tienes para mí?', subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (convocatoria IRPF 2018). Este certamen ha permitido expresar a los más pequeños la necesidad de compartir más tiempo con sus progenitores, invitando a estos a crear nuevos espacios de conciliación ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha hecho público el fallo del X Concurso Escolar, actividad enmarcada en el programa con el mismo título ¿Cuánto tiempo tienes para mí?, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (convocatoria IRPF 2018), patrocinado por la Fundación Independiente, Grupo Anaya y Grupo SM, y la colaboración del Consejo Escolar del Estado, ANPE, CONCAPA y USO.

Este certamen ha permitido expresar a los más pequeños la necesidad de compartir más tiempo con sus padres y madres, invitando a estos a crear nuevos espacios de conciliación. Para ello, se establecieron dos modalidades distintas: por un lado, se animaba a los escolares de entre 6 y 12 años a que realizaran un dibujo; y, por otro, a los de 12 a 16 años a que se pusieran en el papel de un periodista y realizaran una entrevista a sus progenitores. En ambos trabajos debían quedar explicados los conceptos "tiempo" y "conciliación", y la motivación a sus padres sobre la importancia que tiene dedicar más tiempo a sus hijos.

En palabras de José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles:"Desde la asociación queremos agradecer al alumnado que ha participado en el concurso que nos recuerde que la conciliación y, en consecuencia, sus sumatorios como son la corresponsabilidad y los horarios racionales, son derechos fundamentales no solo del mundo adulto, sino también de los más jóvenes, de los niños y niñas que nos están diciendo alto y claro que quieren pasar más tiempo con nosotros, con sus padres, que nos echan de menos, que les gustaría poder compartir más momentos en familia para poder trasladarnos sus sueños, sus ideas, sus preocupaciones… Es por ello que tienen nuestro compromiso de que seguiremos recordando a los 'mayores' que la conciliación y la corresponsabilidad son tareas de todos los días, y que necesitamos medidas concretas para que seamos una sociedad más justa e igualitaria en esta materia".

En total, han concurrido a esta décima edición del certamen cerca de quinientos trabajos, cuyos premiados, en las distintas categorías y modalidades, han sido:

Educación Primaria (de 6 a 12 años):

Ganador/a: J.P.A. del CPB Virgen de Navalazarza (San Agustín de Guadalix, Madrid).

Finalistas: A.L.G. del CEIP M.ª Teresa Íñigo de Toro (Valladolid) y M.C.R. del CEIP Juan de Austria (Alcalá de Henares, Madrid).

Accésits: D.V. y D.M.B. del CPB Virgen de Navalazarza (San Agustín de Guadalix, Madrid) y Z.M.J. del CP Aravaca (Madrid).

Educación Secundaria (de 12 a 16 años):

Ganador/a: E.N.G. del Colegio Plurilingüe Divina Pastora (Ourense).

Finalistas: R.B.A. del Colegio Antonio Machado (Zaragoza) y A.G.A. del Colegio Plurilingüe Divina Pastora (Ourense).

Accésits: A.C.R., A.A.F. y A.G.R. del Colegio Plurilingüe Divina Pastora (Ourense).

El jurado de estos premios estuvo integrado por Carmen Guaita Fernández, maestra y escritora; Esteban Serrano Tamayo, secretario estatal de Acción Social de ANPE; Sandra Martínez Plaza, coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de ARHOE, Ángel Largo García, socio-director de Mutare y vicepresidente 1.º de ARHOE; José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de USO y con la asistencia de Mariano Ruipérez Moslares en calidad de director técnico del concurso escolar.

Entre los premios que recibirán los niños galardonados y los centros a los que ellos pertenecen, hay diplomas y lotes de libros del Grupo Anaya, del Grupo SM, ejemplares del libro sobre el Homenaje a Rafa Nadal como "Español Universal" de la Fundación Independiente, y lote de libros del fondo editorial de ARHOE.

Además del Concurso Escolar, en el marco del programa ¿Cuánto tiempo tienes para mí? se han desarrollado talleres dirigidos a estudiantes de Educación Primaria y Secundaria en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, y se ha difundido un cuestionario para padres y madres, en el que se ha recogido información relativa a la sensibilización promovida, tiempos dedicados, actividades realizadas, etc.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.