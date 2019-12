Carretillas TR se solidariza con el Banc dels Aliments Comunicae

jueves, 5 de diciembre de 2019, 14:42 h (CET) Durante toda la campaña, Carretillas TR puso a disposición del Banc dels Aliments su maquinaria La empresa Carretillas TR colaboró con el Banc dels Aliments, en una nueva edición de la campaña solidaria del denominado “Gran Recapte”, consistente en una gran recogida de alimentos para las personas más necesitadas. En esta ocasión, la undécima, los organizadores, que contaron con el apoyo de hasta 28.313 personas voluntarias y 2.926 puntos de recogida, consiguieron recaudar más de 4.000 toneladas de comida.



Durante toda la campaña, Carretillas TR puso a disposición del Banc dels Aliments su maquinaria, para añadir su grano de arena a este evento solidario que se celebra, cada año, en los albores de las fiestas navideñas. En concreto, la compañía del sector de la logística y la manutención cedió, de forma totalmente gratuita, dos transpaletas con plataforma, con el objetivo de facilitar el trabajo de recolección de los productos alimenticios.

En representación de Carretillas TR, Xavier Cabané se ha mostrado muy satisfecho de contribuir, otra vez, con esta iniciativa que ofrece apoyo alimentario a las personas que viven en situación de pobreza. “Para nosotros, es importante que estar comprometidos con el progreso social y con las personas que, en la actualidad, por desgracia, sufren”, ha explicado. “Las empresas no pueden vivir al margen de la sociedad de la que también forman parte”, ha añadido. Tanto en el fomento de la comercialización de carretillas no contaminantes, como en casos como iniciativas de este tipo, Carretillas TR demuestra su implicación la sociedad, y con un desarrollo sostenible que beneficia a toda la ciudadanía.

Sobre Carretillas TR

Carretillas TR es una empresa con más de 145 años en el mercado. Inició sus actividades en 1867, cuando todavía no existían las carretillas elevadoras actuales y el carbón se transportaba todavía en carros para el suministro de gas en Barcelona. La manipulación del carbón se efectuaba desde el mismo barco o desde almacenes portuarios hasta las instalaciones de Catalana de Gas, siendo ésta la base del trabajo de la compañía durante varias generaciones en Valdemoro, Paterna y Jerez de la Frontera.

