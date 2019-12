Marbres Barcelona ha fabricado más de 1000 encimeras de mármol durante este 2019 Comunicae

jueves, 5 de diciembre de 2019, 10:14 h (CET) La empresa cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de la piedra realizando reformas, decoración de vanguardia y construcción de objetos de mármol y, durante este 2019, han conseguido instalar más de 1000 encimeras de mármol La compañía trabaja con materiales como el mármol, el granito, el Silestone o el Neolith y cuenta con una maquinaria de última generación gestionada por control numérico de corte y de fresado, para realizar productos con acabados de gran calidad y con la máxima precisión posible. Es una empresa especializada en la fabricación de encimeras de cocina y de baño, platos de ducha, escaleras de granito, suelos, fachadas, etc.

También ofrecen la opción de fabricar fregaderas personalizadas, pensadas para integrarlas en la encimera de mármol, granito o porcelánicos, para que los elementos queden mucho más armónicos y sean lo más funcional posible, tanto en la cocina como en el baño. Marbres Barcelona da la posibilidad de que los clientes puedan personalizar la fregadera del baño o de la cocina, con distintos materiales y colores y ofrecen hasta seis medidas distintas y azulejos con distintos estampados.

Esta compañía, con una larga y experimentada trayectoria trabajando el mármol, propone un sistema innovador en la instalación de encimeras, ya que llevan a cabo un sistema de uniones invisibles, sin cortes, creando una superficie continua y con una mayor calidad de higiene, ya que resulta imposible la acumulación de suciedad y son válidas para el contacto directo con los alimentos.

En su página web pueden verse muchos de los proyectos que han realizado, para observar el resultado final y ver, gráficamente, los beneficios que pueden aportar todas y cada una de sus fabricaciones e instalaciones, tanto para viviendas domésticas como para lugares públicos.

Se puede solicitar un presupuesto y ponerse en contacto con ellos llamando al 93 721 32 88, enviando un correo electrónico a info@marbresbarcelona.com, rellenando el formulario web o visitando la empresa personalmente en el Plà del Fonollar, 11, en Sabadell, justo al lado del Ikea.

También disponen de un blog, en el cual publican artículos de temáticas relacionadas con el sector del mármol, explicando sus beneficios, aportando consejos prácticos para el mantenimiento, sobre decoración, etc.

Página web: https://marbresbarcelona.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.