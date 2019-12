Ansu Fati mejora su contrato y cláusula con el Barça El joven delantero alarga su vínculo con la entidad azulgrana hasta 2022, que cifra en 170 millones la salida del futbolista hispanobisauguineano Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 5 de diciembre de 2019, 10:19 h (CET)

El Barcelona anunció este miércoles la mejora de contrato y ampliación de la cláusula de Ansu Fati, que pasa de 100 a 170 millones de euros, en una nueva relación hasta 2022.



"FC Barcelona y Ansu Fati han llegado a un acuerdo para la mejora de su contrato hasta el 30 de junio de 2022, ampliable a dos temporadas más, y de su cláusula de rescisión, que pasa de 100 a 170 millones de euros", anunció el cuadro culé.



Ansu Fati, la sensación azulgrana de esta temporada a pesar de sus 17 años, firmó su nuevo contrato junto al presidente, Josep Maria Bartomeu, así como del directivo responsable del fútbol formativo profesional, Silvio Elías, y del CEO del club, Òscar Grau.



La progresión del jugador culé se aceleró este curso, después de llegar al club en 2012, con 10 años. Es el jugador más joven de la historia del Barça en marcar un gol en la Liga, con sólo 16 años y 304 días, y también es el azulgrana más joven en ser titular en el Camp Nou o jugar un partido de Champions.



"La Masía para mí es la mejor escuela del mundo. Me ayudaron en todo desde el primer día que llegué y estoy muy agradecido a la gente que trabaja allí. Todo el mundo es espectacular. Desde el primer día he aprendido mucho de todos. También en los momentos difíciles, porque siempre han estado ahí para apoyarme", dijo.



"A partir de ahora tengo que seguir trabajando más que nunca para poder tener oportunidades y seguir disfrutando. Todo lo demás ya llegará", añadió Fati, nacionalizado español hace un mes y que ya ha debutado con la Sub-21. La cláusula ascenderá a los 400 millones de euros cuando firme su contrato profesional con el primer equipo.

