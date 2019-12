​Todavía es posible un Gobierno constitucional

El PSOE sigue con las conversaciones para lograr la investidura de Sánchez mientras pregunta a la militancia si apoya el pacto de Gobierno con Iglesias. La pregunta que los militantes socialistas debían responder es muy significativa porque no detallaba ningún programa, se limitaba a hablar de un Ejecutivo progresista. Como ha señalado Felipe González, el preacuerdo entre Iglesias y Sánchez no se basa más que en un reparto de sillones, que por otra parte no se ha hecho público. El texto firmado es breve, genérico y pobre en el plano programático. Contrasta con los detallados pactos de Gobierno que, por ejemplo en Alemania, alcanzaron en su momento los socialdemócratas y la CDU. Aquí todo se basa en una confianza personal en las decisiones del líder, lo que ofrece poca calidad democrática.





Pienso que a pesar de la respuesta de la militancia del partido socialista aún hay posibilidades de un Gobierno constitucional formado por los partidos constitucionales, aunque en este caso tal vez sobre Pedro Sánchez.