​Estrategia: destruir Ángel Montes de Neira, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 5 de diciembre de 2019, 10:04 h (CET) El pueblo está tan equivocado que cree que los partidos de derechas son los de los ricos, y los partidos socialistas los de los pobres. Mientras las `derechorras´ no desmonten en el pueblo llano esta equivocación, nos igualaremos a la inculta Sudamérica. Nada distinto desde 1917. Efectivamente, cuantos más pobres fabrican los socialistas más votos consiguen. Y se llaman progresistas a sí mismos, incluido el partido comunista. Está más que demostrado: son los adalides de los falsos “derechos”, de la “igualdad” de la “libertad” hasta que sus jefes llegan al poder. Entonces lo primero que no liberan es la economía, el dinero. El de los demás, claro. Aún así, cínicamente, quieren llamarse como la derecha: `liberales´. Pero siguen zancadilleando a los creadores de empleo con sus subvencionadas ONG´s, con sus sindicatos verticales, con sus empresas estatales, espejos, entre otros, de las lacras realmente sociales y económicas existentes. Su buena cara es la del jolgorio, el besuqueo, y hasta el comprar los votos de los empresarios con más de 600.000.000 € quitados a los pobres en paro (según sentencia de noviembre 2019). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Todavía es posible un Gobierno constitucional Valentín Abelenda Carrillo, Barcelona ​Para sentirnos orgullosos Juan García, Madrid ​Acude como misionero de Cristo Pedro García, Girona ​¿Por el bien del país? Eduardo Meseguer, Alicante ​El éxito de la Transición Jesús Domingo Martínez, Girona