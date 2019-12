Del libro de Fernando Savater "Diccionario del ciudadano sin miedo a saber:"Ciudadano es el sujeto de la libertad política y de la responsabilidad que implica su ejercicio. Lo que cuenta en la ciudadanía es lo que tenemos en común con los demás, no lo que nos distingue de ellos. Ahora está de moda en que la riqueza de los hombres estriba en su diversidad. Falso: la riqueza de los humanos es nuestra semejanza, la cual nos permite comprender nuestras necesidades, colaborar unos con otros y crear instituciones que vayan más allá de la individualidad y peculiaridad de cada cual. La diversidad es un hecho, pero la igualdad es una conquista social, un derecho: es decir, algo mucho más importante desde el punto de vista humano. No se progresa creando diferencias sino igualando derechos: sufragio universal (para pobres y para ricos, para hombres y para mujeres), educación para todos, sanidad para todos, pensiones de jubilación para todos, etc. Es inquietante que cuando se menciona la "diversidad" suene a progresista. Mientras que invocar la "unidad", parezca fascista. Sin duda hay un derecho a la diferencia, compartido por todos: pero eso no equivale a reconocer una diferencia de derechos."