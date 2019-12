Ponemos a prueba el Gel Anticelulítico de Akento Cosmetics

Todos queremos vernos bien, lo que implica tener un físico definido, una figura firme y tonificada o una piel libre de imperfecciones y más radiante. Pero conseguir esto va más allá de hacer ejercicio y comer bien. Enfrentémoslo; la celulitis es un problema muy común en la mayoría de las personas, especialmente en las mujeres.



Estos depósitos de grasa debajo de la piel dan una apariencia de hoyuelos y piel de naranja en el abdomen, los muslos, los glúteos y las rodillas que afean la figura, por eso casi todos los que lo hemos sufrido alguna vez queremos deshacernos de ella.



Y desgraciadamente estar activo y comer sano ayuda, pero no impide que salga. Por eso necesitamos productos como el Gel Anticelulítico de Akento Cosmetics. En este análisis te vamos a contar todos los detalles que necesita saber antes de comprarlo.



Qué es el Anticelulítico Akento Cosmetics Es una fórmula en gel que promete reducir la apariencia de la celulitis mientras reafirma e hidrata la piel, consiguiendo que la piel esté más lisa, firme y bonita. Sus creadores son una marca española con sede en Santander.



Este tratamiento corporal contiene 5 potentes activos entre los que se incluyen:

Cafeína: Aumenta la circulación sanguínea y favorece la rotura de las células grasas.



L-Carnitina: Transporta las grasas para que se quemen y no se acumulen, lo que evita la aparición de la celulitis.



Extracto bio de vid roja: Previene la retención de líquidos y mejora la circulación, lo que mejora la eliminación del exceso de agua y toxinas.



Extracto de alga roja Corallina Officinalis: Reafirma la piel y aumenta su elasticidad. Además, se sabe que inhibe el desarrollo y acumulación de los tejidos grasos. Esto resulta en una apariencia corporal más definida, lisa y suave.



Glicerina: Se utiliza para hidratar y suavizar la piel y mejorar su aspecto.



El secreto de este producto está en la acertada combinación de todos estos activos naturales. Mientras que unos ayudan a disgregar las células grasas para reducir el volumen de los hoyuelos, otros hacen que estos sean eliminados lo antes posible para evitar su acumulación y, al mismo tiempo ayuda a drenar los líquidos acumulados, eliminar las toxinas, nutrir el tejido y aumentar la elasticidad de la piel.



Se centra en la celulitis existente y reduce su tamaño a la vez que previene la formación de nuevas células. Además, estimula la microcirculación en las piernas, aumentando la sensación de ligereza. Actúa para mejorar y reafirmar el aspecto de la piel.



Además de todas estas bondades, hay que decir que no incluye ningún irritante o ingrediente perjudicial, su nivel de conservantes es muy bajo para evitar su acumulación y que el cuerpo pueda absorberlos, lo que puede traer problemas en el futuro, y por eso caduca a los 2 años aunque no abras el producto.



El gel anticelulítico Akento está disponible en su web oficial a la que puedes acudir para conocer su precio. También está en Amazon, pero no lo encontrarás en las tiendas físicas.



¿Cómo utilizarlo? El fabricante recomienda que se aplique una generosa cantidad de producto dos veces al día, preferiblemente por la mañana y por la noche sobre la zona afectada con celulitis. Lo ideal es que la aplicación vaya acompañada de un suave masaje ascendente con movimientos circulares.



¿Qué resultados da? Algunos de los usuarios mencionan que su textura ligera se absorbe en segundos y provoca un ligero cosquilleo que deja una sensación de calor muy confortable. Los cambios se ven en unas pocas semanas de uso, y éstos son realmente buenos.



Hace un excelente trabajo para disminuir la apariencia de la celulitis. Sin embargo, su uso debe ser constante para poder conseguir los resultados esperados. No esperes que con un par de aplicaciones se muestre alguna diferencia. Definitivamente, muy recomendable para cualquier persona que quiera tratar de disminuir la apariencia de su celulitis.