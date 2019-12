​Conociendo a … Pablo Herreros Laviña

Breve Presentación

Pablo Herreros Laviña, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y posee dilatada experiencia en consultoría de comunicación y relaciones con los medios.



Hasta la fecha, ha publicado dos libros: - “El poder es de las personas” (Ed. Léeme libros-2013), ensayo en el que pone de manifiesto cómo internet permite movilizar y unir las fuerzas de los ciudadanos en busca de una sociedad más justa.



- “Sé transparente y te lloverán clientes” (Alienta-2018), en el que enfatiza mediante casos reales de empresas, que actuar bajo el paraguas de valores como el respeto y la humildad, hace posible mejorar la relación profesional con ellas, redundando en la cuenta de resultados.



En sus conferencias y formaciones, Pablo trata de hacer ver a sus clientes, que en la era digital, transparencia y ética son herramientas estratégicas fundamentales para tener negocios sostenibles, no exentos de rentabilidad.



Entrevista Toni Garrido, en el prólogo de su primer libro “El poder de las personas”, recurre al escritor norteamericano Will Grace y a la frase “Es muy difícil abrirse camino como cómico, cuando tienes a toda la clase política haciendo tu trabajo”, ¿Cómo describiría la actual situación política de nuestro país? La política debería ser un lugar noble al que fueran personas prestigiosas con vocación de servicio a los demás. Hoy en España es un lodazal en el que mandan profesionales poco preparados y con la única vocación de servir a sus propias organizaciones políticas. Hay políticos que sí están preparados y tienen vocación de servicio público, pero son cómplices de la mediocre situación y se mantienen silentes en sus partidos para sobrevivir en ellos. Y lo peor es que para que el sistema mejorase y se orientase a dar resultados tangibles y buenos para el ciudadano, las mejoras las tienen que decidir quienes han hecho del medio su modo de vida…



Escribir, requiere un proceso de cribado, de sacrificar parte del texto escrito en un principio. En este sentido, ¿Cómo fue el proceso de escribir su segundo libro, “Sé transparente y te lloverán clientes” ?, ¿Es más espontaneo, o estableció un guion previo con los temas que quería tratar?, ¿En qué momentos del día le brota la creatividad? Hice un guion previo que me diera seguridad para abordar el libro (e improvisé algún capítulo después, claro). Lo escribí con más soltura que el primero, y en ratos variados. O a primera hora de la mañana (muy pronto) o a última del día son mis momentos de inspirarme.



En alguna ocasión, ha comentado su entusiasmo por los productos de la “manzana mordida”, principalmente por las experiencias que le brinda su uso. ¿Dónde cree que hay que poner el límite entre sentir admiración, por algo o alguien y dejarse llevar por el fanatismo? Como vuelvas a cuestionar a Apple en la entrevista, me levanto y me voy, JAJAJA. Sí, soy muy fan de la marca y uno de sus primeros usuarios en España (mi primer Macintosh lo compré en 1994 y desde entonces, he comprado más de 20 para mí y para las personas de mi equipo). El fanatismo es absurdo si se trata de empresas. En el caso de Apple, tienen la habilidad de haber creado una comunidad de fans muy poderosa, lo que hace que puedan vender casi lo que quieran a un precio siempre más alto que el resto del mercado. Pero episodios como la obsolescencia programada son un riesgo en su ruta que si no lo bandean bien, les puede pasar factura…



En “Sé transparente y te lloverán clientes”, prefiere hablar de cultura digital, en lugar de transformación digital, de confiar en otros, de aplicar cercanía y tacto, en definitiva, de volver al humanismo. En este sentido, ¿Qué papel juega la tecnología Blockchain, a la que dedica un capítulo? Blockchain hará el mundo más seguro y transparente, y permitirá que tengamos productos personalizados, casi a la carta.



En un video explicaba las bondades de su actual coche eléctrico, ¿Considera que la infraestructura de puntos de recarga, así como la tecnología de las baterías tendrá en algún momento la madurez suficiente, para ofrecer una autonomía equiparable a la que ofrecen los combustibles fósiles? Sí, claro. Hoy ya hay muchos modelos de coches que tienen 400 y 500km de autonomía. Y los puntos de recarga crecen de forma cada vez más rápida: Iberdrola, por ejemplo, está creando unos 200 puntos públicos nuevos de aquí a 2020 (un punto cada 100 km casi en cualquier ruta de España). Y es solo una empresa: Endesa, Ibil y otras están en la misma carrera por meter puntos de recarga en sitios nuevos o dentro de gasolineras…



¿Cómo y cuándo, se vio embrujado por el baile flamenco, para que durante trece años se dedicase a ser bailaor?, ¿Cuáles han sido sus referentes en el arte del baile flamenco?, ¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre ser bailaor y ser bailarín? A los 23 años quise empezar a tocar un instrumento o bailar… y me dio por las sevillanas porque la escuela de Merche Esmeralda me pillaba cerca de mi trabajo. De ahí salté al flamenco y de ahí, empecé a tomar clases de ballet para dedicarme profesionalmente. Y sí, perpetré actuaciones (y cobré por ello) durante años, compaginándolo con mi trabajo real ;). ¿Mis referentes? El bailaor jerezano Antonio El Pipa quizá sea el más claro. Bailarín se suele llamar quien tiene más formación de ballet clásico y clásico español, y bailaor quien se define como más especializado en flamenco.



Sin entrar en polémicas, de si el toreo es o no un arte, los toreros viven de una forma muy especial el ceremonial de ponerse el traje de luces. En el caso de los bailaores de flamenco, ¿El momento de vestirse, constituye también una liturgia? Claro, aunque no se vive de forma tan intensa. Pero sí, el camerino es el lugar donde al vestirse, el bailaor se conecta y se concentra para meterse en su papel y salir a escena.



Los capítulos de su segundo libro, los introduce con citas. Hay una de Guillermo Beuchat, que habla de innovación y viene a decir que no innovar, te predispone al fracaso. Después de más de 25 años trabajando en consultoría de comunicación, ¿Es este uno de los motivos que le han llevado a dar un golpe de timón a su vida profesional? Creo en que no innovar es seguro un trocito de muerte para el alma, pero mi cambio de vida fue por circunstancias más terrenales: me di cuenta de que no sentía emoción de levantarme cada mañana para ir a trabajar. Y después de varios años con esa sensación, dije: me tengo que ir. No sabía bien adónde pero sí tenía un pálpito y un rumbo, en el que llevo algo menos de un año dando brazadas sin parar para pasar de chapotear a tener velocidad de crucero. ¿A qué me voy a dedicar? Quiero ayudar a miles de personas y empresas a que conviertan a sus clientes en fans. Lo estoy haciendo con la conferencia (que se titula como el libro, Sé transparente y te lloverán clientes), con cursos presenciales y cursos digitales (he lanzado un reto gratuito de 3 días para ayudarte a fidelizar a tus clientes y vender más, otro para que uses el poder de los influencers para que sean un motor de tu marca, y otro que lanzaré pronto para que conviertas tu blog en una fuente de negocio).



Pablo, está comprometido con las causas sociales, como asesor de comunicación de la Asociación Española de Fundraising, y apoyando la lucha contra el cáncer, donando los derechos de autor, del hasta ahora su último libro a la Fundación Sandra Ibarra, ¿Qué opina de la desconfianza, que generan los escándalos por mala praxis de determinadas ONG’s? Las ONG tienen el nivel más alto de supervisión contable de la sociedad, por encima de cualquier otra organización. Y así debe ser. Lo subrayo para que quede claro que las malas praxis son difíciles y muy poco habituales. Se han dado mucho más prácticas de personas que usaron su causa (supuesta o real) para enriquecerse. Y ahí recomiendo siempre a quienes donen, que lo hagan a ORGANIZACIONES con trayectorias consolidadas y supervisadas. Los padres de Nadia y casos similares han hecho mucho daño a la credibilidad de la labor de las ONG, que es tan buena y necesaria.



Juan Ramón Lucas, en el epílogo de “Sé transparente y te lloverán clientes”, hace referencia a la canción “Noches de boda” de Joaquín Sabina y concretamente a la estrofa “Que ser valiente no salga tan caro | Que ser cobarde no valga la pena”, ¿Está frase resumiría el leitmotiv, que le ha llevado a declararse en píe de guerra, contra las injusticias? Quizá sí. Lo que pasa es que ando tan enfocado en arrancar mi nueva vida, y necesito tanta energía y tanto tiempo para ello, que no puedo dejar de pedalear ni enfocarme en causas sociales que me supongan dedicación de tiempo. Por eso hace varios años que no abandero nada y solo me sumo de forma testimonial a causas en las que pueda aportar dinero o ideas.



Más personal

- Pablo, con un segundo apellido como el suyo, Laviña ¿Suele beber vino, o prefiere otro tipo de bebidas espirituosas?, ¿Prefiere irse de chatos a chatear por internet? Me encanta el vino tinto, sí. Alguna copa de ron o gintonic también me tomo. Y por supuesto que prefiero un chateo por los bares, mil veces…



- El dúo sueco Roxette, cantaba a finales de los 80, la canción “Listen to your Heart”, ¿Pablo es más pura emoción que razón, o tiende al equilibrio? ¡Qué bueno! Entrevisté a Roxette en 1992, cuando colaboraba con una revista de música mientras hacía Periodismo ;). Soy más emoción, o intento que todo lo que hago tenga emoción. He aprendido que muchas de las cosas que me funcionan y que las personas me compran (un curso, una conferencia…), en realidad no lo son tanto por el contenido sino por la emoción que les provoco, por la experiencia vivida. Así que sí, emoción es el ingrediente mágico y el que mueve el mundo.



- En su blog, afirmaba hace unos meses que leer libros es una gran manera de crecer y que devora al año entre 20 y 30 libros, tanto papel como en formato electrónico indistintamente ¿Qué libro o libros tiene ahora entre manos?, ¿Es lector secuencial, o suele leer varios libros a la vez? Soy monotareáutico: solo leo un libro hasta que lo termino. Ahora estoy con Génesis, un libro de Jesús Alcoba sobre cómo nacen las buenas ideas. Y me gustaron mucho recientemente El dinero te hace feliz (Alfio Bardolla) y El pequeño libro de la comunicación eficaz.



- ¿Pablo es de los que, prefiere pedir perdón o pedir permiso? Siempre prefiero pedir perdón en determinadas cosas. Si no, no arrancas nada…



- En sus momentos de ocio, ¿Prefiere acudir a espectáculos en vivo, como teatro, conciertos, eventos deportivos o delante de una pantalla, como el cine? Veo algo de cine, algo de baile flamenco en directo (en Las Tablas, mi tablao preferido de Madrid) y muy pocos conciertos. Llevo unos años que trabajo por encima de mis posibilidades…



- En alguna ocasión ha comentado, que el lema de su madre es “Cómo fuera de casa, no se está en ningún sitio, porque la casa está llena de peligros”, ¿Secunda este lema, o es más hogareño, que su madre? Sí, soy muy de salir. Y me pienso resarcir a partir de mediados de 2020, cuando mi nuevo proyecto ya no me requiera tanta presencia y foco en cada uno de sus ramas.



- Pablo, la rutina, nos puede convertir en involuntarios robots acomodados al “sota, caballo y rey”, ¿Prefiere lo previsible o es más de desviarse de la costumbre? Me gusta la sorpresa y salir de la zona de confort siempre. Desde hace poco he añadido a mis muchas rutinas diarias para ser mejor y más feliz (meditar, alimentarme bien, mindfulness, 30 min de deporte cada día…), otra más que creí que era difícil: termino la ducha con uno o dos minutos de agua FRÍA. Se te viene el mundo encima y crees que vas a morir ahí mismo… pero luego descubres que sales convertido en superhéroe sin capa: ese truco te regala energía para comerte el planeta a bocados ;).



- Afirma, que a diario toma semillas de lino y chía, ¿Cuándo comenzó a tomar este tipo de plantas herbáceas y que le aportan? Hace 3 años. Como el resto de mi dieta -muy vegetariana y sin trigo ni lácteos, aunque flexible-, me permite tener un cuerpo y una mente ágiles y preparados para ser más creativo que nunca. La chía y el lino, en concreto, son semillas que ayudan al tránsito intestinal regular y aportan otros beneficios como vitaminas y ácidos grasos muy necesarios.



- Define Jerez de la Frontera, como la cuna del arte, ¿Es ese el motivo principal por el que le hubiese gustado nacer allí? Bueno, es un sitio al que tengo cariño porque allí viví muchas cosas memorables, sí. Lo de nacer allí es un homenaje al Sur, al que siento muy cerca por el arte, por el humor, por el flamenco, por la forma tan cálida de ser y de vivir…



- ¿Tiene intención, o está ya en el camino de escribir un nuevo libro? No se me pasa ni por la imaginación meterme en otro. Es muy sacrificado y creo que cumplí con publicar dos. Pero eso sí: reconozco que en algún momento, dentro de no sé cuántos años, alguna idea se posará en mi mente y me vendrá a visitar hasta que le dé forma de letras. Espero que sea dentro de tiempo porque llevo demasiados retos encima y necesito ver el cielo azul y nadar en el agua sin prisa…