Boca a Boca propone un tratamiento de blanqueamiento dental para regalar sonrisas en Navidad

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 17:22 h (CET) Un blanqueamiento dental profesional permite regalar sonrisas a los que más quieres. Boca a Boca Dental, con clínicas en Majadahonda y Villanueva del Pardillo (Madrid), propone un blanqueamiento combinado en consulta y en casa para conseguir un blanco seguro y una sonrisa brillante durante más tiempo Uno de los imprescindibles de la belleza es una bonita y cuidada sonrisa, teniendo siempre presente la naturalidad. Por eso, el blanqueamiento dental se ha convertido en una de las propuestas estrella en tratamientos estéticos para regalar en Navidad.

Sin embargo, no se puede olvidar que se trata de un procedimiento que puede producir un desgaste en los dientes y conllevar riesgos si no se realiza por un especialista cualificado.

Boca a Boca Dental propone un blanqueamiento combinado en consulta y en casa para conseguir un blanco seguro y una sonrisa brillante durante más tiempo.

¿En qué consiste?

Es una técnica mixta que combina un tratamiento en la clínica dental junto con un mantenimiento en casa que consigue el máximo efecto blanqueador de forma segura y duradera.

El protocolo comienza con un primer tratamiento at home con férulas personalizadas, con las cuales se consigue un mejor ajuste y una menor filtración de la saliva y mayor efecto vacío o sellado para garantizar el máximo rendimiento de los productos aplicados. “Este sistema permite aplicar el gel en uno o en todos los dientes, un detalle muy importante ya que en pacientes con algún diente con discoloración mucho más marcada o intensa, es recomendable empezar con ese diente y posteriormente seguir avanzando con el resto”, explica la Dra. Romina Vignolo.

El producto blanqueante se activa mediante una lámpara LED que abre el poro del esmalte para conseguir blanquear la dentina. Esto requiere 2 o 3 sesiones, dependiendo de cada caso, de aproximadamente 20 minutos.

Sensibilidad bajo control

Si el blanqueamiento dental se realiza de forma correcta y segura por un especialista cualificado, el esmalte permanecerá intacto y aunque sí se puede sentir algo de sensibilidad, esta irá desapareciendo paulatinamente a los pocos días.

En casos de hipersensibilidad y desmineralización, se trata de forma previa al blanqueamiento y se mantiene durante el tratamiento.

Mantenimiento y duración

El efecto del blanqueamiento dental tiene una duración aproximada de un año, como mínimo, aunque depende principalmente de las técnicas y productos empleados y de los hábitos de alimentación e higiene del paciente.

Después de someterse al blanqueamiento dental, es necesario seguir una “dieta blanca” durante al menos 10 o 15 días evitando alimentos y bebidas con colorantes. Además, tampoco se debe fumar durante este periodo y, si se fuma, no debe hacerse ni dos horas antes ni dos horas después de tratamiento.

El mantenimiento en casa con bajas concentraciones de producto blanqueante es fundamental para el mejorar los resultados así como las revisiones cada seis meses para poder detectar cualquier indicio de oscurecimiento de forma precoz.

Riesgos del blanqueamiento sin control

En cuanto al grado de blanco (3 o 4 tonos) que se puede alcanzar en unos dientes naturales, la Dra. Romina Vignolo, directora de Boca a Boca Dental, explica que “está condicionado por la mineralización o la textura del esmalte y también por la cantidad de dentina” y alerta de los riesgos de querer conseguir un blanco “flúor”.

La obsesión por tener los dientes blancos conocida como “blancorexia” conduce al abuso de estos tratamientos –lo normal es realizarse uno cada cinco o seis años– o utilizar sustancias blanqueantes sin supervisión profesional, lo que puede poner en peligro la salud bucodental.

Si el paciente quiere o necesita realizarse un recordatorio del blanqueamiento éste no le causará ningún problema siempre que se haga bajo supervisión de un odontólogo.

PVP: a partir de 400 €

Sobre Boca a Boca Dental

Boca a Boca es una clínica dental con más de 20 años de experiencia situada en la zona noroeste de Madrid (con centros en Majadahonda y Villanueva del Pardillo) formada por un equipo médico multidisciplinar de profesionales comprometidos con la actividad docente universitaria de pregrado, postgrado y con la investigación.

Se caracteriza por ser una clínica familiar cuyos valores son la honestidad, la experiencia, el conocimiento, la continua formación y la empatía con los pacientes. Su mayor satisfacción está en los vínculos creados con pacientes tratados desde que eran niños y los resultados a largo plazo, que les hace contar con la fidelidad de sus pacientes.

Conceden importancia a los pequeños detalles, ésos que a veces pasan desapercibidos y hacen de cada tratamiento una experiencia personalizada y cercana.

