Características y beneficios de los colchones TEMPUR, informa Mi Colchón Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 16:50 h (CET) Innovación y confort caracterizan a TEMPUR. Una marca que a día de hoy es reconocida a nivel mundial gracias al soporte y confort óptimo ofrecido en cada uno de sus productos El material Tempur ha supuesto en los últimos años toda una revolución en el sector del descanso, demostrando que un colchón Tempur puede reunir al mismo tiempo firmeza y ser blando.

Tempur ofrece exclusividad y máximas garantías al fabricar ellos mismos sus productos. Su material termosensible se amolda a la perfección a la anatomía corporal de cada persona, distribuyendo el peso del cuerpo de forma homogénea y natural. Como consecuencia de ello, la persona que descansa en un colchón Tempur disfruta de sensación de ingravidez y de un descanso placentero.

Los colchones Tempur consiguen adaptarse a cada cuerpo, eliminando en casi toda su totalidad los puntos de presión dolorosos y facilitando el descanso al reducir las necesidades de moverse o cambiar de postura mientras la persona duerme. Convirtiendo los colchones de la marca en los recomendados por profesionales de la salud a personas con dificultad para conciliar el sueño o que presentan problemas en articulaciones, cervicales o espalda.

Actualmente Tempur ofrece a sus clientes variedad en cuanto a tipología de colchones:

Tempur original 15: compuesto por poliuretano de alta flexibilidad y material Tempur, ofreciendo alta flexibilidad y alivio de la presión para facilitar el sueño.

compuesto por poliuretano de alta flexibilidad y material Tempur, ofreciendo alta flexibilidad y alivio de la presión para facilitar el sueño. Tempur original 20: fabricado con una capa de «soft touch», material Tempur y poliuterano de alta flexibilidad. Confort y sueño profundo asegurado.

fabricado con una capa de «soft touch», material Tempur y poliuterano de alta flexibilidad. Confort y sueño profundo asegurado. The signature mattress: colchón Tempur compuesto por dos piezas (colchón y sobrecolchón) tapizados con material de primera calidad y superficie de descanso formada por suave velour elástico cosido, garantizando un óptimo descanso.

colchón Tempur compuesto por dos piezas (colchón y sobrecolchón) tapizados con material de primera calidad y superficie de descanso formada por suave velour elástico cosido, garantizando un óptimo descanso. Tempur sensation: garantiza alto bienestar y confort durante un descanso placentero al combinar el material Tempur con poliuterano de alta flexibilidad especialmente diseñado para ello. En su composición se encuentra material convencional y material Tempur.

garantiza alto bienestar y confort durante un descanso placentero al combinar el material Tempur con poliuterano de alta flexibilidad especialmente diseñado para ello. En su composición se encuentra material convencional y material Tempur. The Deluxe mattress: como su nombre indica, es el producto deluxe de la marca que cuenta con una capa acolchada de 2 cm con material Tempur y recubierta con una funda velour fabricada con Tempur-Tex, una fórmula exclusiva deTempur, más suave para una mejor respuesta. Entre otros productos ofrecidos por la reconocida marca: bases, somiers y almohadasTempur caracterizadas por su elevada calidad, tal y como caracterizan a sus colchones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.