Siemens y Qualcomm crean la primera red privada 5G en un entorno industrial

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 17:02 h (CET) Siemens y Qualcomm Technologies, Inc. han implementado la primera red privada de 5G en un entorno industrial real utilizando la banda de 3.7-3.8GHz Ambas empresas han unido sus fuerzas en este proyecto: Siemens proporciona las condiciones reales de las pruebas industriales y los dispositivos finales, como los sistemas de control SIMATIC y los dispositivos IO, y Qualcomm suministra la red de pruebas 5G y los equipos correspondientes. La red 5G se instaló en el Automotive Showroom and Test Center de Siemens en Nuremberg. Aquí se muestran los vehículos de guiado automático (AGV) que se utilizan principalmente en la industria del automóvil. También se desarrollan, prueban y presentan nuevas opciones y métodos de fabricación antes de que se pongan en práctica en las instalaciones del cliente. Esto permite a los clientes de Siemens, como los fabricantes de vehículos guiados automatizados (AGV), ver cómo interactúan los productos en directo.

La sala de exposición automotriz y el centro de pruebas permiten a Siemens y Qualcomm testar todas las diferentes tecnologías en una red 5G independiente en condiciones de funcionamiento reales y ofrecer soluciones para las aplicaciones industriales del futuro. Qualcomm Technologies instaló el sistema de pruebas 5G que incluye infraestructura y dispositivos finales en menos de tres semanas. Siemens proporcionó la configuración industrial actual, incluidos los sistemas de control SIMATIC y los dispositivos IO.

"Industrial 5G es la puerta de entrada a una red inalámbrica integral para la producción, el mantenimiento y la logística. La alta velocidad de datos, la transmisión ultra fiable y los tiempos de espera extremadamente bajos, permitirán aumentar significativamente la eficiencia y la flexibilidad del valor añadido industrial ", afirma Eckard Eberle, director general de Automatización de Procesos de Siemens. Por lo tanto, estamos enormemente complacidos de contar con esta colaboración con Qualcomm Technologies para poder impulsar el desarrollo y la implementación técnica de redes privadas de 5G en el sector industrial". Nuestras décadas de experiencia en comunicación industrial y nuestro conocimiento del sector, combinados con los conocimientos técnicos de Qualcomm Technologies, están allanando el camino para las redes inalámbricas en la fábrica del futuro".

"Este proyecto proporcionará un valioso aprendizaje del mundo real que ambas empresas podrán aplicar en futuras implementaciones y marca un hito importante a medida que 5G avanza hacia la automatización industrial", afirmó Enrico Salvatori, vicepresidente ejecutivo y presidente de Qualcomm Europe/MEA. "La combinación de nuestras capacidades de conectividad 5G con el profundo conocimiento de la industria de Siemens nos ayudará a desplegar tecnologías, refinar soluciones y trabajar para hacer realidad el futuro industrial inteligente".

La Agencia Federal de Redes de Alemania ha reservado un ancho de banda total de 100 MHz de 3,7 GHz a 3,8 GHz para su uso en emplazamientos industriales locales. De este modo, las empresas alemanas pueden alquilar anualmente una parte de este ancho de banda y hacer un uso exclusivo en sus propios emplazamientos de explotación en una red privada 5G, al tiempo que ofrecen una protección óptima de los datos. Siemens utiliza este principio para evaluar y probar protocolos industriales como OPC UA y PROFINET en su sala de exposición de automóviles y centro de pruebas, junto con la comunicación inalámbrica a través de 5G.

Siemens y Qualcomm Technologies mantienen una larga colaboración centrada en la cooperación tecnológica en la comunicación inalámbrica. Esto ha dado como resultado, entre otras cosas, el desarrollo del porfolio Siemens SCALANCE para la comunicación inalámbrica industrial. Con la experiencia de Qualcomm Technologies en la tecnología 5G, esta colaboración continúa evolucionando a la perfección, dando lugar a la primera red privada 5G independiente en un entorno industrial. Esta colaboración permitirá a Siemens probar y desarrollar soluciones industriales adecuadas que se podrán utilizar con la nueva versión 16 del estándar 5G.

