Málaga se implica con la innovación por el cambio climático con Startups & Media by Climate-KIC & Promálaga Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 16:42 h (CET) El próximo 12 de diciembre se celebra en Málaga el encuentro Startups & Media by EIT Climate-KIC & Promálaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga y PROMÁLAGA y con el apoyo de la mayor aceleradora Europea de Startups centrada en la innovación para la acción climática en España, EIT Climate-KIC La ciudad de Málaga acogerá una jornada para visibilizar la importancia de la economía circular. El próximo 12 de diciembre de 10 a 17:30 horas tendrá lugar en el Hotel Ilunion el evento Startups & Media by EIT Climate-KIC & Promálaga, organizado por dichas entidades y el Ayuntamiento de Málaga.

Este encuentro abarca temas de inminente actualidad como la innovación o el cambio climático y cómo los emprendedores se reinventan constantemente para solucionar estos problemas que afectan a la sociedad actual. “La economía sostenible presenta una gran cantidad de oportunidades para los emprendedores y la sociedad”, ha destacado Juanma Romero, director y presentador de Emprende TV.

Con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, Startups & Media by EIT Climate-KIC & Promálaga contará con las mesas redondas ‘Oportunidades empresariales: el cambio climático en los medios’, ‘First Dates’ y ‘Emprendedores vs Periodistas’. En ellas se debatirá sobre la irrupción de nuevos modelos de negocio que ayudan a la sociedad a adaptarse a la economía sostenible, a los retos que supone la amenaza del cambio climático y a mitigar los efectos de la huella en el medio ambiente.

Este encuentro se centrará en la unión entre emprendedores y periodistas, fundamental para atajar la necesidad que tienen las startups de darse a conocer para seguir creciendo. El evento se desarrollará en un ambiente de networking donde los emprendedores podrán interactuar con periodistas y medios de comunicación.

Los emprendedores que lo deseen ya pueden registrarse de forma gratuita a este encuentro en el que podrán disfrutar de los debates de las mesas redondas y del programa de televisión Nación Innovación. El magazine televisivo se emitirá en el canal de televisión Déjate Tv y en él tendrán lugar entrevista a speakers, responsables de innovación y emprendedores, que tendrán la posibilidad de contar sus innovadores proyectos, sus inicios y el secreto del éxito en un ambiente agradable y distendido.

