Icolandia crece en Portugal por la calidad y adaptabilidad de sus parques infantiles de interior

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 13:14 h (CET) Sus últimas instalaciones han sido Traquinas Park en Sesimbra y Morangos Park en Paços de Ferreira Icolandia, está creciendo en el mercado portugués como proveedor de parques infantiles de interior. La firma fabricante lleva trabajando un tiempo en el país y se ha abierto hueco porque su propuesta encaja en las necesidades locales, ofreciendo zonas de ocio de calidad que se adaptan a cualquier espacio y situación.

El mercado portugués de parques infantiles de interior comienza a despegar y cada vez hay más establecimientos que los demandan; centros comerciales, restaurantes, hoteles y tiendas quieren incluirlos como un servicio extra a sus clientes.

La diferenciación que ofrece Icolandia en el mercado portugués es la calidad y resistencia de sus materiales, con la seguridad que aportan sus instalaciones. Según Antonio Loureiro, responsable de Icolandia en Portugal, hay, sobre todo, mucha oferta de parques low cost, que “al final salen muy caros; se van comprando piezas y luego vienen los problemas, porque no hay asistencia técnica, los materiales son de baja calidad y al final tienen que cambiar la instalación.” En este contexto, hay una creciente sensibilización respecto a los materiales, certificaciones, etc. y un reconocimiento del elevado estándar de calidad de los parques fabricados por Icolandia.

Otro de los motivos de su buena acogida en el país es la variedad y novedad de instalaciones de que disponen. Los parques de Icolandia cuentan con lo último en juegos a nivel europeo y destacan en la tematización de los espacios, con diseños atractivos y originales. Esto es muy valorado por el cliente, que quiere incluir en su local algo que le diferencie del resto. “Los centros comerciales aquí están cansados de lo de siempre. Quieren cosas nuevas e Icolandia aporta novedades y parques tematizados” ,comenta el profesional de Icolandia. En este sentido, están trabajando en un proyecto en un centro comercial en Oporto donde se instalará a final de año una montaña encantada con unos espectaculares toboganes con leds.

“La diferencia con España u otros países europeos es el espacio disponible” añade Loureiro. En Portugal, los alquileres son bastante caros por lo que los negocios tienden a ser de espacio más reducido. Para Icolandia esto no es impedimento, ya que es capaz de dar una solución idónea para los pequeños espacios. Aunque los proyectos son de menor envergadura que en el resto de Europa, constituyen una parte importante de su producción y adaptan los diseños a las necesidades de los clientes. “En uno de nuestros últimos proyectos, Traquinas Park en Sesimbra, teníamos poco espacio disponible; se trata de un local con parámetros poco convencionales –estrecho y de gran altura. La solución ha sido crecer hacia arriba y plantear varios niveles de juego, instalando una estructura con varias alturas, que asegura la diversión en un espacio reducido a primera vista” añade Antonio.

Otro de sus proyectos recientes ha sido la instalación de Morangos Park en el centro comercial Ferrara Plaza en Paços de Ferreira. Incluir este lugar de ocio ha supuesto beneficios en poco tiempo para el negocio, que ha visto incrementada la celebración de fiestas de cumpleaños infantiles en un 20% y cuelga el cartel de completo todos los fines de semana.

También hay restaurantes, supermercados y hoteles que incluyen parques infantiles de Icolandia. Los primeros, suelen ser locales grandes, con espacio suficiente para incluir una zona extra de juegos. A nivel de supermercados hay alguna cadena con la que ya han trabajado y tienen previsiones a futuro. En hoteles, trabajan sobre todo en la zona del Algarve, una de las de mayor oferta turística y de ocio del país.

Los parques infantiles de Icolandia se diseñan y fabrican en Bizkaia siguiendo las indicaciones de los clientes portugueses. Cuando llega la fase de montaje, su personal en Portugal les acompaña in situ en el proceso. Su intención es seguir creciendo en el país luso, ofreciendo sus novedades más destacadas y su saber hacer. Entre las instalaciones realizadas caben destacar Hubi Park y Micolandia en Men Martins-Sintra, Yuppi Park en Olhão, Polar & Brincar en Viseu o Rodinhas Park en Prior Velho entre otros.

Fuente: Servicios Periodísticos

