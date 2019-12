Xavi Lardín asume la dirección creativa ejecutiva de La Bendita Agencia Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 12:06 h (CET) La agencia de publicidad La Bendita Agencia renueva su departamento creativo con la incorporación de Xavi Lardín como nuevo Director Creativo Ejecutivo, cargo desde el que asume la máxima responsabilidad creativa en esta agencia independiente Xavi Lardín inició su trayectoria profesional trabajando como redactor y, posteriormente, como Director Creativo en una gran diversidad de agencias: Pharma Consult, Proximity, Grey, Tiempo BBDO, Altraforma, Havas y Compact FMRG. Además, ha compaginado su actividad profesional junto a la docencia en el centros de enseñanza como IED, Brother, Universitat Ramon Llull y Barcelona School of Creativity.

En su larga experiencia en el sector, ha tenido la oportunidad de trabajado para clientes como: Bayer, Cofidis, Danone, Audi, Volkswagen, Borges, Pepsico, Wrigleys, Laboratorios Lacer, Gas Natural, Editorial Planeta, Winterthur, Henkel, Catalana Occidente y Obra Social La Caixa, entre otros.

La incorporación de Xavi Lardín viene acompañada de una redefinición de la estructura y los procesos de trabajo de La Bendita Agencia para reforzar el posicionamiento de la compañía como partner de soluciones estratégicas y creativas bajo el slogan: "De las palabras a los hechos".

"Apostamos por una creatividad estratégica con el foco en los resultados. Deseamos conocer en profundidad el modelo de negocio de nuestros clientes e ir más allá del mensaje, proponiendo acciones de comunicación creativas y eficaces que les permitan diferenciarse y conectar con sus consumidores; que al fin y al cabo son la clave de todo lo que hacemos. Por ese motivo en La Bendita Agencia solemos decir que las personas, los clientes de nuestros clientes, son lo primero", explica Xavi Lardín.

"Como Grupo, estamos en disposición de ofrecer a las marcas una gran diversidad de servicios de forma coordinada bajo 3 grandes áreas: Contenidos, Experiencias e Interacciones, creando multitud de puntos de contacto que permiten a las marcas relacionarse con sus públicos. En pocas palabras, tenemos la capacidad de hacer que las cosas pasen allí donde esté el público objetivo". afirma Pere Terés fundador del Grupo Alta Comunicación y Director General de La Bendita agencia.

La Bendita Agencia forma parte de la estructura de empresas del Grupo ALTA COMUNICACIÓN, nacido a finales del 2012 fruto de la unión de La Bendita Agencia, agencia de publicidad de servicios plenos, especializada en clientes de gran consumo, y Punta Alta, agencia especializada en comunicación healthcare. Posteriormente, el Grupo amplió su estructura con la creación de la agencia digital The Digital Adgency y la reciente incorporación de Solsona Comunicación, una de las principales agencias independientes de Comunicación y Relaciones Públicas de España. En la actualidad, el Grupo está formado por cerca de 50 profesionales.

