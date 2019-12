Grupo SPEC incrementa sus ventas en un 35% desde el lanzamiento de la nueva ley de control horario Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 11:42 h (CET) La tecnológica española especializada en soluciones de control horario y accesos líder en España, Portugal y América Latina ha gestionado 400 pedidos más que en 2018 desde que entró en funcionamiento la nueva normativa de control horario Desde que entró en vigor la nueva ley de control horario de la jornada laboral el 12 de mayo de 2019, Grupo SPEC, líder en soluciones de control horario y accesos referente en el sector en España, Portugal y América Latina no ha hecho más que crecer. En estos últimos 5 meses, la compañía, que desarrolla desde 1978 soluciones globales de software y hardware en el ámbito de la gestión horaria, control de presencia y control de accesos, ha experimentado un gran incremento de sus demandas por parte de las empresas españolas.

“Entre mayo y octubre de este año 2019, internamente gestionamos casi 400 pedidos más que en igual período del año pasado, representando esto un incremento del 35% en nuestras ventas, comparándolo contra mismo período del 2018. Es una cifra que demuestra el efecto de la ley y el crecimiento que estamos teniendo en Grupo SPEC por la misma.”, explica Marcelo Dos Reis, Director General de Grupo SPEC.

Actualmente, la empresa da servicio a más de 6.000 clientes en 45 países, tanto en el sector de la administración pública como de la empresa privada, ofreciendo una solución específica para el cumplimiento de la nueva normativa de control horario que permite a los empleados fichar desde una app móvil mediante la geolocalización. “Según sus expertos, los principales retos de las empresas a la hora de adaptarse a la nueva normativa son gestionar el Registro de la Jornada Laboral tal y como indica el Real Decreto-ley 8/2019. Hay empresas con una gran dispersión geográfica o con empleados con movilidad o teletrabajo, la principal preocupación que nos transmiten las empresas es como poder realizar la gestión ágil y sencilla de estos empleados”, comenta Alberto Martín, Director Comercial y Marketing de Grupo SPEC.

El 21% de las empresas inspeccionadas han sido sancionadas

Tras un período de margen para la adaptación de las empresas a la nueva situación legal en cuanto al registro de las entradas y salidas del trabajo de sus empleados, las sanciones por el registro inadecuado de la jornada laboral ya se están empezando a imponer. Según el primer balance de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre la nueva ley, 107 de un total de 505 empresas que han sido inspeccionadas han sido sancionadas por haber cometido irregularidades en el registro de los fichajes de los trabajadores.

Según señala Alberto Martín desde Grupo SPEC, “esta situación indica que muchas empresas no saben interpretar con claridad la nueva ley y, por la dificultad de definir una política de control de la jornada laboral, aún no han puesto ningún sistema que sea válido para todos los puestos y que los empleados lo aprueben. Y como, además, aún las inspecciones son pocas, las empresas lo van afrontando, pero sin prisas.”

Acerca de Grupo SPEC - www.grupospec.com

Grupo SPEC, con fuerte presencia en España dispone de filiales propias en Portugal y Argentina, así como acuerdos con partners estratégicos en varios países de Europa, Norte de África y Oriente Medio. Desde 1978 desarrolla soluciones globales de software y hardware en el ámbito de la gestión horaria, control de presencia y control de accesos. Actualmente da servicio a más de 6.000 clientes en todo el mundo, tanto en el sector de la administración pública como de la empresa privada.

