La demanda de perfiles comerciales es vital para el sector de las franquicias de servicios empresariales

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 10:07 h (CET) El sector de las franquicias de servicios empresariales, engloba a 89 enseñas de distinta naturaleza que suman un total de 4.699 unidades de negocio, según se desprende del último informe de Tormo Franquicias Dentro del ámbito de las franquicias de servicios empresariales se incluyen empresas de distinta naturaleza y actividad, pero con determinados puntos en común que las engloban dentro de este heterogéneo sector. Los más destacados por parte de la consultora Tormo Franquicias Consulting son los siguientes: transporte urgente, servicios de consultoría y asesoría, publicidad, marketing y energías renovables.

Sector con gran heterogeneidad

Según el ranking de empresas presentado este año por El Economista y EInforma, el sector de los Servicios Empresariales representa un 14% del cómputo total de las empresas nacionales que cuentan con más peso en la facturación anual del país, manteniendo un crecimiento sostenible y destacando la buena salud de este ecosistema empresarial. Estos datos corroboran el análisis que se desprende del último informe elaborado por la consultora Tormo Franquicias Consulting, que destaca la facturación total del sector de las franquicias empresariales, de 806 millones de euros, frente a una inversión de 225 millones de euros. Dentro de este segmento operan 81 enseñas con un total de 4.699 unidades de negocio que generan 19.336 empleos directos.

Transporte Urgente: el que mejor facturación presenta

Dentro del sector de las franquicias de servicios empresariales, cabe destacar el subsector de Transporte Urgente como el que mejor facturación presenta, 469 millones de euros, 221.563 € de facturación media, con una inversión de 93 millones de euros (44.015 € de inversión media).

A pesar de la alta facturación, el sector cuenta únicamente con 10 destacadas enseñas, entre ellas Mail Boxes Etc., MRW o Nacex, que poseen 2.117 unidades de negocio que generan igualmente el mayor número de puestos de trabajo, 12.279 empleos. Este sector es el que mayor crecimiento presenta y una de las principales opciones entre los inversores.

Consultoría y Asesoría: en alza permanente

En segundo lugar, en lo que a facturación se refiere, se encuentra el sector de Servicios de Consultoría y Asesoría con una facturación total de 107 millones de euros, 125.589 € de facturación media. La inversión total es de 24 millones de euros, siendo la inversión media de 28.736 €. Este sector engloba 32 enseñas que cuentan con 843 establecimientos, generando 3.119 empleos.

Algunas de las franquicias ubicadas en este segmento son ATC Torrealday, CE Consulting Empresarial, Grupo PACC o Intedya. Estas franquicias prestan servicios integrales en diferentes áreas como la jurídica, fiscal o laboral.

Publicidad y marketing

El sector de Publicidad y Marketing podría considerarse uno de los más versátiles, gracias a la facilidad de gestión que ha facilitado la digitalización. Su bajo coste y rentabilidad, resultan muy atractivas para los inversores. Dentro de este segmento se encuentran 20 enseñas principales con 728 unidades de negocio. La facturación total es de 45 millones de euros (62.547 € de facturación media) y 6 millones de euros de inversión total (7.784 € de inversión media). El número de puestos de trabajo generados es de 1.019.

Algunas de las marcas son A+Digital, iCommlab, Publipan o MobilePro.

Energías renovables: vuelve a reactivarse

Uno de los sectores más reducidos dentro de los Servicios Empresariales, pero con más fuerza en estos últimos años, es el de Energías Renovables. Este segmento formado solo por 5 enseñas y 177 establecimientos, ha facturado 27 millones de euros en total, con una facturación media de 154.892 € y una inversión total de 5,4 millones de euros (30.682 € de inversión media).

Este sector ha generado 584 empleos y se compone de las redes de franquicia Green Space, Soliclima, Cambio Energético, Enchufe Solar y Proenergía.

Otros Servicios: una gran oferta de lo más variada

Por último, Tormo Franquicias señala una última categoría donde se engloban Otros Servicios de diversa naturaleza, como alquileres de espacios, limpieza, servicios asistenciales, riesgos laborales, reducción de costes, telecomunicaciones, última milla o coaching empresarial. Este conglomerado de empresas reúne 14 enseñas con 834 unidades de negocio. La facturación total de este segmento es de 158 millones de euros (189.756 € de facturación media) con una inversión total de 102 millones de euros (122.858 € de inversión media).

Los puestos de trabajo generados suman 2.335 empleos. Algunas de estas franquicias son IWG, Telepóliza, Aqualita, Pafercom, o Urban Cleaner.

Claves del Sector

Alta demanda de perfiles comerciales. La demanda latente de perfiles comerciales es una tendencia al alza. Numerosas empresas necesitan desarrollar comercialmente su expansión, suponiendo una oportunidad única para la compañía como para sus propios franquiciados, requiriendo en algunas ocasiones una proximidad local a nivel geográfico.

Aparición de nuevos operadores. La reactivación de algunos sectores y la irrupción de nuevos operadores en el mercado definirán la hoja de ruta de la inversión en franquicia a corto y medio plazo. En estos momentos sucede con divisiones de entidades financieras, de seguros, o de servicios tecnológicos entre otros.

Modernización del espacio de trabajo. Se multiplican los nuevos espacios donde emprendedores e inversores pueden establecer distintas sinergias con las que se benefician. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona se ha incrementado la contratación de estos espacios en un 71,5 %.

Internacionalización. Según datos del INE, en el último trimestre de 2018 aumentó la exportación de servicios de las empresas nacionales en un 4,5%. Se destacan las fusiones o adquisiciones de empresas especialmente en consultoría, transportes o investigación y desarrollo.

Transformación digital. La digitalización ha permitido la expansión empresarial de multitud de empresas de servicios y ha facilitado la aplicación de distintos procesos que permiten la reducción de costes para estas franquicias. La tecnología adquirirá un valor sin precedente, ocupando un papel principal en el desarrollo del área del sector servicios al permitir operar a cada uno de los franquiciados bajo un elevado valor diferencial y una alta competencia en la prestación de servicios.

Regulación de normativas comunes. La digitalización y la internacionalización ha favorecido la regulación de distintas normativas que fomentan las relaciones B2B entre empresas de distintos países.

Acerca de Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en nuestro país. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 600 empresas franquiciadoras, ayudando a cerca de 3.000 personas a integrarse en redes de franquicia.

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.

