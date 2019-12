Los cuidados que necesita la piel del hombre

Tradicionalmente, los hombres se han desentendido del cuidado de su piel. Sin embargo, cada vez son más los varones que quieren una piel más sana y de aspecto más joven, por lo que va siendo hora de evaluar sus rutinas y que conozcan más sobre cómo cuidar correctamente el cutis.



No se necesita mucho para reparar, proteger, e incluso mimar la tez. Esencialmente, los pasos a seguir son muy similares a los de las mujeres, pues aunque con pequeñas diferencias, la piel sigue siendo piel. Aunque sí hay que tener en cuenta el tipo.



Generalmente, la piel de los hombres es grasa o mixta debido a las hormonas masculinas, por lo que las cremas ligeras y los productos que ayuden a equilibrar la grasa son siempre una buena opción.



En el caso de que tu piel sea seca, debes utilizar productos hidratantes y que no contengan alcohol, ya que reseca aún más. Puede ser que tu piel sea sensible, en cuyo caso debes tener especial cuidado con los ingredientes. Evita cualquier irritante, perfume, parabenos y colorantes.



Pero independientemente del tipo de piel que tengas, tu cutis debe recibir estos cuidados a diario y sin falta.



Limpieza Una de las pocas cosas que los hombres han hecho bien, es no lavarse excesivamente la cara. Una limpieza por la noche y un lavado con agua micelar por la mañana es suficiente. Esto es debido a que sobrelimpiar la piel puede acabar secándola y despojándola de sus lípidos naturales, realmente beneficiosos para que tenga un aspecto sano.



Pero esto no quiere decir que no haya que limpiarla nunca. Por la noche la limpieza es muy necesaria, ya que elimina de la piel y los poros la suciedad, las impurezas y los contaminantes que se han acumulado por el día. No desecharlos podría acarrear brotes de acné, piel apagada y arrugas.



Opta por un limpiador suave antes del afeitado para ayudar a reducir el exceso de grasa de la superficie de la piel. También puedes utilizar un limpiador exfoliante que ayude a eliminar el pelo enquistado para mejorar la experiencia de afeitado.



Reparación Con el tiempo, se van acumulando en nuestra piel los radicales libres derivados de la contaminación del aire, el humo del tabaco, los rayos ultravioletas, o los productos químicos; que causan estrés oxidativo y pueden degradar el colágeno, lo que a su vez hace que se formen las arrugas y la flacidez.



Para contrarrestar ese daño, es importante utilizar un producto reparador que sea antioxidante, como un serum. Los serums con vitamina C son perfectos para luchar contra esos radicales libres y retrasar los efectos del envejecimiento.



Cualquier serum debe aplicarse después de la rutina de afeitado, y antes de la crema. En el caso de que superes la treintena, puedes empezar a utilizar un serum con retinol (vitamina A). El retinol es otro antioxidante que ayuda a suavizar las líneas finas y las arrugas.



Hidratación y protección La hidratación es clave para conseguir una piel joven por más tiempo. Por la mañana, continua el serum con una crema hidratante ligera que tenga FPS 30, o en su lugar, aplica un protector solar de amplio espectro después de que se haya absorbido la crema.



Hay que proteger la piel no solo cuando vamos a la playa o al campo, en cualquier momento, si estamos en el exterior, podemos estar expuestos a los rayos de sol. También aunque esté nublado.



Por la noche, opta por una crema hidratante ligera sin protector solar. Si no sabes por donde empezar, en este enlace recomiendan las mejores cremas hidratantes para hombres, para todo tipo de pieles. Aunque no hace falta coger una crema específica para hombres, muchos productos para el cuidado de la piel son unisex, adecuados para hombres y mujeres.