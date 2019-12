​Cómo saber si un casino online es seguro en España

En los primeros años de la aparición de los juegos de azar y los casinos en línea, en nuestro país éramos un poco reacios a la apuesta por este tipo de tecnología y por las posibilidades que las apuestas online podían ofrecernos. Mucho de esto se debía a no sentir confianza en los sitios y plataformas que ofrecían tal servicio.



Algunas de las razones por las cuales no sentíamos la confianza necesaria en estos casinos online es que no existían ningún tipo de regulaciones o leyes que nos aseguraran el buen trabajar de tales sitios web, algo que nos obligaba a confiar ciegamente solo conociendo las opiniones de otros jugadores. La ventaja es que en la actualidad existen licencias y regulaciones que permiten asegurarnos de la veracidad y el buen funcionamiento de un casino online. ¿Cómo se llama el organismo rector que controla y emite las licencias de juego en España?



El organismo se llama “Dirección General de Ordenación del Juego” (DGOJ) y tiene como finalidad principal el control, la regulación y la obligación del cumplimiento de cada una de las leyes de juego que se encuentren en vigor en la actualidad.



La ventaja de la aparición de este organismo en el año 2011 es que ya pueden encontrarse en España muchos nuevos casinos con licencias DGOJ que ofrecen un servicio de muy buena calidad y, lo más importante, un servicio totalmente confiable.



¿Cómo detectar si un casino online o sitio web cuenta con una licencia DGOJ? Realmente es muy fácil de detectar, solamente debemos mirar el nombre del dominio y si incluye el “.es” ya sabemos que es un sitio web con licencia DGOJ; una de las grandes ventajas de este organismo controlador es la facilidad de demostrar la calidad de un sitio web de apuestas online.



Claramente es una ventaja muy grande para aquellos que deciden jugar y apostar en línea el saber que cuentan con un organismo dedicado solamente a mantener el orden y la legalidad de las diferentes plataformas y casinos en las ellos apostarán su dinero y buscarán divertirse y generar ingresos.



¿Cuáles son los aspectos más importantes que toma en cuenta el DGOJ? Que el casino online informe acerca del juego seguro en su sitio web. Contar con un sistema de encriptación de gran nivel para evitar que los datos de los jugadores sean vulnerados fácilmente.



Que los menores de edad no puedan ingresar de ninguna manera a un casino online o ninguna clase de plataforma de apuestas.



Contar con un generador de números aleatorios que asegure secuencias que no sigan ninguna clase de patrón (para no poder ser estudiados y que no existan trampas).



Que el casino les ofrezca a todos sus clientes (sin importar quién sea) una autoexclusión del sitio, es decir, que sea el cliente quien solicite no poder volver a entrar al juego para cuidarse de algún problema como la ludopatía o simplemente para no llegar a ese punto en su vida.



Los casinos deben establecer un límite que no puede ser superado por sus clientes.



Como podemos ver, son muchas características o aspectos (y existen muchas más) las que toma en cuenta el organismo español para el cuidado de los jugadores que forman parte de casinos online y que apuestan en línea. Eso nos asegura el poder sentirnos tranquilos cuando apostamos en línea y también el poder disfrutar completamente del juego del que formamos parte.