​Splacing, el nuevo marketplace para especialistas en espacios

Splacing es una ambiciosa propuesta lanzada al mercado para ponernos las cosas fáciles en el momento en el que queramos hacer una reforma de oficinas. Es un espacio que ha nacido este mismo año en la ciudad de Barcelona, de la mente de José Antonio Marta, y que va encaminado a convertirse en un éxito.



Si quieres conocer esta interesante idea, te animamos a seguir leyendo.



¿Qué es splacing y cuáles son sus rasgos de identidad? La plataforma tiene el objetivo de conectar a la empresa que quiere organizar una reforma, o hacer un cambio en cualquier parte de la oficina, con expertos del sector (con independencia de que se busque un montador, diseñador, interiorista, así como cualquier otro tipo de profesional que podamos llegar a necesitar).



Y no solo eso, sino que también nos permite buscar otros servicios, como fotógrafos, expertos en marketing, incluso hasta de mantenimiento.



¿Cómo funciona? El funcionamiento de Splacing no podría ser más sencillo.



Accedes a la web y localizas el buscador (es lo primero que te aparecerá).



Elige lo que necesitas (empresas de reformas, arquitectos, carpintería).



Eliges dónde lo necesitas.



Pulsas en buscar y Splacing se encargará de buscar a 4 profesionales del sector para que te indiquen una propuesta y un presupuesto asociado. Tan solo tendrás que indicar algunos detalles de la reforma (descripción, nombre, teléfono).



El modelo de negocio se centra en cobrar a los profesionales una cuota fija al mes.

Los profesionales se registran en la plataforma, mientras que los interesados tan solo se centran en hacer una búsqueda para contratar los servicios.



Ventajas de Splacing Servicio gratuito. La empresa no tendrá que pagar nada por utilizar la plataforma de Splacing. Recibirá los presupuestos de manera gratuita y, en cuanto los acepte, podrá ponerse en contacto con el profesional, sin que exista ninguna comisión u otro gasto de por medio.



Sin compromiso. No tendremos ningún tipo de compromiso por solicitar el presupuesto. Valoraremos las opciones que nos lleguen para tomar una decisión de si nos interesan.



Ahorro de tiempo. No tendrás que estar comparando empresa por empresa, ni hablando con ellos para pedir presupuesto. Con tan solo iniciar una solicitud podrás recibir hasta 4 presupuestos diferentes, con la misma acción.



Ahorro de tiempo. Cómo tienes varios presupuestos entre los que comparar, podrás elegir el más económico, el de mayor calidad, el de la empresa que más confianza te dé, así como seguir cualquier otro criterio. En cualquier caso, te aseguramos que ahorrarás hasta un 25% en comparación con otros métodos.



Asesoramiento. Y si necesitas ayuda para solucionar cualquier duda sobre tu proyecto, puedes ponerte en contacto con Splacing. Te atenderán arquitectos especializados.



La plataforma está abierta a cualquier profesional interesado, a cambio de una pequeña cuota que se pagará al mes.



Ayuda al crecimiento de la empresa, y a que el cliente no tenga que complicarse la vida para encontrar el presupuesto que ha estado buscando.



Si pruebas Splacing, tendrás acceso a diferentes profesionales y especialistas del sector de la reforma, de una manera fácil y eficaz.