El ganador y el finalista del Premio Planeta 2019, Javier Cercas y Manuel Vilas, respectivamente, pasaron por València el último lunes del mes de noviembre. El encuentro vespertino con la prensa escrita y alguna radio supo a poco y, al menos, quien esto suscribe se quedó con ganas de conseguir algo más sustancioso, ya que ambos escritores, por su calidad y trayectoria, se prestaban a ello sobradamente. Igual que el Premio Planeta.



Javier Cercas ha conquistado este año el codiciado galardón gracias a su novela ‘Terra Alta’, un caso policial, el del terrible crimen de los propietarios de Gráficas Adell, la mayor empresa de la Terra Alta. Se encargará de la investigación Melchor Martín, un joven policía y lector voraz, llegado desde Barcelona cuatro años atrás con un oscuro pasado a cuestas, que le ha convertido en leyenda del cuerpo. ‘Terra Alta’ supone un cambio importante en la trayectoria literaria de Javier Cercas. «Cuando terminé de escribirla pensé que era distinta de mis novelas anteriores. Mi agente me dijo que la única manera de mostrar a los lectores este cambio en mi literatura era presentarme al Planeta». Ganar este premio le ha reportado a Cercas un descubrimiento interesante. «Es un premio muy popular… Me han felicitado la portera de mi casa, el kiosquero… Es algo fantástico. Te permite llegar a un público muy distinto, porque hay gente que, cada año, solo compra el Premio Planeta. La narrativa popular no ha de estar reñida con la buena literatura. Los grandes escritores como Víctor Hugo, Balzac o Dickens fueron muy populares». El esfuerzo que el de Ibahernando ha realizado para ofrecer una vertiente suya diferente ha sido grande. «La realidad es que, aunque distinto, ‘Terra Alta’ también es un libro mío, en el que me he esforzado por reinventarme, por abrir un territorio virgen y explorarlo. Este esfuerzo ya de por sí es muy importante, porque un escritor que repite constantemente la misma fórmula está muerto». Sobre su acercamiento al género policial, Cercas señaló que «lo de novela policíaca es una etiqueta para entendernos. Solo hay dos clases de novelas: las buenas y las malas, lo demás son adjetivos. Por otro lado, todos mis títulos tienen algo de policiacos, porque tratan de desentrañar un enigma». Por último, se refirió a la relación entre la forma y el fondo. «En la literatura la forma lo es todo. Hay que construir de manera significativa, para que el lector pueda quedar enganchado de la historia, pero lo esencial es la forma. Trabajo mucho para que no se descubra todo el esfuerzo que hay debajo de estas páginas y para que parezcan libros sencillísimos, que podría haber escrito cualquiera. Detesto las novelas en las que el autor parece cobrarte en cada frase todo el empeño que ha puesto en escribirla».



El finalista, Manuel Vilas, aborda en ‘Alegría’ la peripecia de un hombre desde el corazón de su memoria, alguien que arrastra tantos años de pasado como ilusiones de futuro e ilumina, con sus recuerdos, su vida, la de su generación y la de un país. Una historia que a veces duele, pero que siempre acompaña. «En esta gira de promoción nos han dicho varias veces que la novela de Javier y la mía tienen en común que los protagonistas buscan salir del pozo en que se encuentran y tirar adelante.



Lo que ellos hacen es construir un sentido para sus vidas», señala Vilas. La gira está resultando muy interesante y tal vez pueda convertirse en material de escritura más adelante. «Un escritor se alimenta de lo que pasa en cada segundo. En esta gira veo cosas que me fascinan y, solamente por el recorrido que hemos hecho, podría servir para escribir unas cuantas páginas y explicar cuál es ahora la situación de nuestro país». Sobre la relación de ‘Alegría’ con su anterior, y exitosa, novela ‘Ordesa’, manifestó que «no sé si este libro junto con Ordesa cierra un ciclo vital. En realidad, he escrito lo que me urgía, lo que me pedía el cuerpo en ese momento. Pero sí he tenido claro que quería hacer una novela independiente y que el lector no tuviera la sensación de haberse perdido algo por no haber leído ‘Ordesa’. De todos modos, es evidente que mantiene un cierto parentesco con ella». Para terminar y refiriéndose a su pasado como poeta, Manuel Vilas afirmó que «el problema de la poesía es que tiene sus ritmos misteriosos y viene cuando quiere. No voy a repetir poemas que ya he escrito antes, ya que, en poesía, si te repites, es mucho más difícil esconderse. De todos modos, espero que alguna vez lleguen nuevos poemas».