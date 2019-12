Los ganadores del hackathon a bordo de un AVE trabajarán para mejorar la experiencia del viajero de Renfe Comunicae

martes, 3 de diciembre de 2019, 17:19 h (CET) ‘Renfe por ti’ es el proyecto ganador de una competición en la que han participado treinta desarrolladores para presentar a Renfe propuestas que mejoren la experiencia del cliente en un encuentro organizado por TrenLab, Wayra y Talent Garden. El hackathon tuvo lugar entre Madrid y Barcelona, llevándose a cabo en los vagones de un AVE para lograr la mayor inspiración de los desarrolladores. Destaca la participación femenina: cerca de la mitad de los desarrolladores han sido mujeres (40%) El AVE de Madrid a Barcelona se convirtió este fin de semana en un espacio de innovación, trabajo y creación durante el primer Hackathon de TrenLab, la aceleradora de startups de Renfe que desarrolla Wayra España, el hub de innovación abierta de Telefónica. El encuentro, realizado en colaboración con Talent Garden, plataforma de innovación digital, escuela y espacio de coworking líder en Europa, busca dar soluciones de comunicación con el cliente que mejoren la experiencia de viajar en tren.

‘Renfe por ti’ ha sido la propuesta ganadora, un sistema para simplificar, mejorar y aumentar el uso de canales digitales de Renfe. El proyecto desarrollado por Pablo Escrivá, Nerea Fernández, Cristian Gómez, Víctor León y María Ungil busca acercar Renfe a cualquier persona que posea un smartphone. A través del Whatsapp de su teléfono los pasajeros podrán recibir información del billete, aviso con la llegada al destino, encuestas de satisfacción, etc.

Como premio, recibirán tres meses de espacio de trabajo en TrenLab en Wayra Madrid con seguimiento por parte del equipo de Virtual Travel Assistant de Renfe y/o del equipo de TrenLab para seguir desarrollando su proyecto. A continuación, Talent Garden les premiará con seis meses de mentoring y acceso a su espacio de trabajo en Madrid.

La competición no fue fácil: los 30 desarrolladores seleccionados entre un total de 70 inscritos, trabajaron en grupos de aproximadamente cuatro personas y sobre todo destacó la alta presencia femenina: casi la mitad de los participantes en el encuentro eran mujeres, un 40%.

El Hackaton se ha organizado en el contexto de Virtual Travel Assistant, un proyecto intraemprendedor de TrenLab, que se encuentra en fase de desarrollo y tiene como objetivo enriquecer la experiencia del cliente de Renfe a través de soluciones digitales. Los desarrolladores han contado con tres días para plantear soluciones que mejoren la comunicación entre ambos y acompañen al viajero antes, durante y después del trayecto. El viernes se formaron los grupos, que comenzaron a trabajar en el espacio de coworking de Talent Garden en Madrid; el sábado ya subieron a bordo del AVE Madrid-Barcelona y pasaron el día en la ciudad condal, donde trabajaron en el hub de Wayra Barcelona. De vuelta a Madrid, el domingo terminaron y presentaron, en formato pitch, sus propuestas en el hub de Wayra Madrid, donde tomó la decisión final un jurado compuesto por Bruno Espinar, Director de Movilidad 4.0 y Transformación Digital en Renfe; Jorge Marcos Martínez, Jefe de Innovación y Desarrollo de Proyectos de Trenlab; Inês Oliveira , Head of TrenLab; José Luis Ruiz, miembro de la oficina de Transformación Estratégica de Renfe y Juan Manuel Colombo, Transition Manager en Amadeus.

“Si estás buscando soluciones a una experiencia de consumidor, lo mejor es ponerte en su lugar. Por eso el entorno de este hackathon -el vagón del AVE- ha sido tan acertado” explica Inês Oliveira, directora de TrenLab. “La competición ha sido intensa y los desarrolladores se han dejado la piel, estamos orgullosos del resultado y deseando ver lo que los ganadores aportarán a Renfe en los próximos meses”.

“Ha sido un placer colaborar con TrenLab en esta experiencia que ha puesto a los participantes en el contexto real de cualquier viajero, permitiendo así fomentar su creatividad. Esperamos que la solución ganadora aporte un valor diferencial al asistente virtual de Renfe”, explica Isabel Salazar, Country Manager de Talent Garden España.

De forma simultánea a la convocatoria de este Hackathon, hoy es el último día para participar en el tercer programa aceleración para startups de movilidad que organiza TrenLab, en busca de soluciones de digitalización, comunicación y experiencia del cliente. Las startups interesadas pueden presentarse en www.trenlab.es.

