Alpematic, la franquicia de marketing olfativo cierra 2019 con 5 aperturas y tienda física en Barcelona

martes, 3 de diciembre de 2019, 17:26 h (CET) Alpematic, la franquicia experta en marketing olfativo y neutralización de malos olores cierra el año 2019 con 5 nuevas aperturas y la inauguración de una tienda física en Barcelona. El modelo de negocio que la marca ofrece a su red de franquiciados lleva implementado 15 años y ha demostrado su alto valor de rentabilidad desde la propia Central de la franquicia, situada en el Principado de Andorra El mercado de servicios que ofrece Alpematic experiencias olfativas es amplio, y sobre todo se centra en ofrecer recursos de marketing olfativo con valor añadido para todo tipo de establecimientos, y soluciones a los malos olores que se producen en espacios concretos como vestidores, lavabos públicos, zonas de residuos, almacenes, etc.

Un modelo de negocio que bajo un estudio de rentabilidad de los servicios que ofrece, atrae a emprendedores de alto perfil comercial y con ganas de tener empresa propia en un sector cada día más conocido y aceptado por el gran público.

La fórmula de adhesión a la franquicia es sencilla y económica, incluyendo una semana de formación técnica y comercial, así como material de trabajo para los primeros meses y una asistencia continuada en la puesta en marcha del negocio en la localidad del franquiciado.

La marca está orientada a abrir nuevas agencias tanto en España como en Portugal, en localidades a partir de 50.000 habitantes y con dinamismo económico. Desde localidades situadas en zonas turísticas y comerciales, hasta capitales de provincia, el único requisito para abrir una franquicia Alpematic es el de tener una actitud proactiva a nivel comercial y formarse con los expertos de la Central para poder trabajar desde una perspectiva profesionalizada y solvente.

El marketing olfativo es una tendencia cada vez más generalizada que ofrece un servicio de ambientación profesional a sus clientes. Con una perfumoteca de 350 aromas, y una colección de aromas gourmet destinados al sector de la restauración, Alpematic está especializado en hoteles, restaurantes, despachos profesionales, comercios en toda su diversidad, consultorios, gimnasios, spas urbanos y rurales, apartamentos turísticos y casa rurales, guarderías, residencias de la tercera edad, centros de ocio como boleras y cines, así como centros comerciales de todo tipo.

“La gama de aromas de la que disponemos es fruto de muchos años de trabajo con nuestros laboratorios y perfumistas. Todos nuestros aromas, así como los odotipos que creamos para marcas y empresas, son rigurosamente elaborados: no se alteran ni corrompen, no pierden su esencia y todos disponen de sus fichas de seguridad homologadas. También disponen del llamado certificado IFRA que garantiza que los ingredientes con los que están elaborados son inocuos para la salud humana y para el medio ambiente. En Alpematic valoramos mucho ofrecer verdadera profesionalidad y servicio real al cliente, y por ello somos muy cuidadosos en todos estos aspectos” comenta Laia Buil, directora de la marca y asesora de la red de franquiciados.

Información complementaria: franquicias operativas

España: Barcelona, Madrid, Vigo, Ibiza, Menorca, La Seu d’Urgell, Cerdaña, Toledo y Manresa.

Portugal: Porto, Algarve.

Andorra: Andorra la Vella.

