La UPC School ofrece dos ayudas de un 40% en la matrícula para graduados con el mejor expediente académico Comunicae

martes, 3 de diciembre de 2019, 16:38 h (CET) La UPC School presenta la segunda convocatoria de ayudas de formación Talent Help 2019-2020, con las que pone al alcance de los graduados con mejor expediente académico dos ayudas de un 40% en la matrícula para una selección de programas de máster A esta edición de ayudas Talent Help se acogen 7 programas de máster seleccionados entre la oferta de formación permanente de la UPC. Las ayudas cubrirán un 40% del importe de matrícula de los programas de máster que ofrece la UPC School, cuyo inicio tendrá lugar durante este segundo cuatrimestre del curso académico 2019-2020.

Con esta iniciativa, la UPC School se compromete con los profesionales que necesitan apoyo para impulsar su carrera. El objetivo es ayudarles a hacer crecer su talento a través de programas que, gracias a su adecuación constante a las demandas del mercado, inciden directamente en mejorar su proyección profesional.

Las ayudas se dirigen a personas con un expediente académico de grado con una nota media ponderada igual o superior a 7 sobre 10. Los candidatos también deberán estar admitidos en el programa para el cual se solicita la prestación.

La solicitud Talent Help podrá realizarse hasta el 13 de diciembre.

Más información y solicitudes: Ayudas de formación Talent Help

--

Acerca de la UPC School

Másters, Posgrados y Cursos para Profesionales

La UPC School of Professional & Executive Development ofrece un extenso catálogo de formación permanente con más de 200 programas anuales de másters, posgrados y cursos de especialización con enfoque profesional, adaptados a las necesidades del entorno económico y social, así como a las organizaciones y a sus profesionales.

La oferta de posgrado de formación permanente de la UPC ha sido diseñada para hacer crecer las competencias de los profesionales en las áreas de Arquitectura, Urbanismo y Edificación; Ingeniería Civil e Industrial; Gestión y Organización de Empresas; Sostenibilidad y Medio Ambiente y Tecnologías de la Información y la Comunicación; Ingeniería Naval, Marina y Náutica.

Se trata de enseñanzas de calidad, avaladas por la investigación y la transferencia de conocimiento de la UPC, así como por la vinculación con las más de 300 empresas que participan en los programas formativos. Desde el año 1994, más de 110.000 profesionales han impulsado su carrera con estos programas.

Formación para Empresas

La UPC School ofrece programas corporativos diseñados a medida para el desarrollo de los profesionales de las organizaciones. Se diseñan teniendo en cuenta sus características, se alinean con las estrategias corporativas y dan respuesta a las necesidades organizacionales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.