5 años de vida de 2btube con presencia en 5 países, 1.200M de reproducciones al mes y 425M de seguidores

martes, 3 de diciembre de 2019, 15:47 h (CET) Desde 2014, la startup se ha convertido en uno de los principales grupos de medios españoles, gestionando más de 500 canales de influencers, produciendo vídeos tanto para plataformas online como offline y trabajando con más de 250 marcas. Especializada en conectar con el público joven y en adelantarse a las nuevas tendencias de consumo audiovisual, 2btube cuenta ya con un equipo de más de 100 personas y oficinas en 5 países: España, México, Ecuador, Colombia y Estados Unidos 2btube, grupo de medios español especializado en conectar con el público joven, celebra su quinto aniversario. En tan solo cinco años de vida, se ha convertido ya en líder en contenidos audiovisuales en español y cuenta con una audiencia global de más de 1.200 millones de reproducciones al mes y 425 millones de seguidores, de los cuales el 70% tiene menos de 34 años.

La andadura de 2btube empezó en noviembre de 2014, fruto de una conversación entre amigos en la que sus dos fundadores, Bastian Manintveld y Fabienne Fourquet, se dieron cuenta de que los jóvenes ya no consumían contenido en las plataformas tradicionales y de que -aunque había muchos creadores hispanohablantes y los contenidos publicados en nuevas plataformas de consumo como YouTube conseguían audiencias importantes- las empresas y profesionales alrededor de este ecosistema se habían movido a una escala relativamente pequeña.

Junto con un pequeño equipo de 12 personas, 2btube se lanzó a profesionalizar el sector y establecer las bases de lo que podría convertirse en una gran empresa de medios. Para sus fundadores, cada talento es, en sí mismo, un medio de comunicación con capacidad para alcanzar a millones de espectadores y, dados los avances en consumo audiovisual, la oportunidad era perfecta. “Quisimos ser una pieza clave en el cambio de paradigma en el consumo audiovisual. Nos gusta pensar que revolucionamos el mercado audiovisual igual que las grandes productoras lo hicieron con el cable en su momento, había que compararse con los más grandes y apuntar alto”, explica Bastian Manintveld, Presidente Ejecutivo de la compañía.

El crecimiento fue espectacular y en el primer semestre de 2015 comenzó la expansión al resto del territorio hispanohablante. Actualmente, 2btube cuenta con dos oficinas en España, una en México, una en Colombia, una en Ecuador y otra en Estados Unidos.

En 2016, 2btube amplió su mercado a través de dos nuevas especialidades temáticas: 2bkids, que se enfoca en contenidos y marcas infantiles y familiares, y 2btunes, una división para desarrollar y optimizar contenidos musicales en plataformas digitales.

En los dos siguientes años, y con el objetivo de ofrecer un apoyo completo en productos relacionados con YouTube, se crean dos nuevas divisiones: 2bservices, para ofrecer servicios a empresas, creando y gestionando sus canales de YouTube; y 2bads, que permite que el cliente pueda comprar publicidad en los canales de 2btube directamente, asegurando brand safety.

Con estas dos nuevas especialidades, 2btube integró todos los servicios alrededor de YouTube: desde la producción de vídeos hasta la gestión profesional de canales y activación de campañas de Paid Media, que se unen a los servicios que ya ofrecía con anterioridad.

Ya en el presente año y con un gran conocimiento de YouTube como plataforma digital, 2btube se ha abierto a nuevas plataformas de contenido. Si bien es cierto que ya había trabajado con portales como Playz o mtmad, no es hasta 2019 cuando ha apostado realmente por producciones premium. Así, en enero, adquirió la mayoría de Touché Films, productora ecuatoriana creadora de Enchufe.tv, el canal de comedia en español número 1 del mundo, y llegó a acuerdos con empresas como LACO o MoJo Global Arts.

El pasado mes de octubre, anunciaba otros dos nuevos acuerdos: uno con Facebook, que la ha convertido en la única productora española en crear contenido para Facebook Watch, y otro con YouTube, para lanzar la primera producción en Latinoamérica para YouTube Originals. Por si eso fuera poco, hace un par de semanas, estrenaba su primera película, “Dedicada a mi Ex”, que ya se ha convertido en la película ecuatoriana más vista en cines de la última década, y firmaba una alianza con You First Sports para la creación de Knot, una división especializada en contenidos deportivos.

“El crecimiento de estos cinco años es fruto de nuestro esfuerzo constante por conocer y entender a las nuevas generaciones. Para nosotros es muy importante transmitir a nuestros clientes cuáles son las nuevas tendencias de consumo audiovisual para lograr ofrecerles servicios no solo lo más adaptados posible a sus necesidades sino también lo más actualizados al nuevo ecosistema”, afirma Fabienne Fourquet, CEO del grupo.

En la actualidad, 2btube cuenta ya con un equipo de más de 100 personas y, solo en España, representa y asesora a más de 500 talentos, entre los que destacan: Makiman (12,1M de seguidores), El Churches (6M de seguidores) y Patty Dragona (5,4M de seguidores). Acumula más de 1.978 vídeos producidos entre los creados para canales propios, como Draw my life o Campeones, y para canales de marcas como PlayStation España o Mahou Cinco Estrellas. Además, trabaja con más de 250 marcas, como Netflix, AliExpress, IMC Toys, Google, Ecovidrio y Showroomprivé, que confían en la compañía para la creación de branded content y para la gestión de sus canales.

Bastian Manintveld lo tiene claro: “en los próximos años nuestro objetivo seguirá siendo el mismo: adaptarnos y evolucionar junto con el mercado y entender y ofrecer contenido interesante para el público joven”.

Sobre 2btube

2btube es un grupo de medios especializado en conectar con el público joven. Cuenta con una productora inhouse donde se crean contenidos tanto para televisión, cine y plataformas OTT como para sus canales propios; representa a talentos digitales y ofrece una propuesta integrada para empresas que quieran alcanzar a la audiencia online: campañas de marketing de influencers, producción de contenidos audiovisuales de branded content, creación y gestión profesional de un canal de YouTube, además de una planificación eficiente de sus campañas de Paid Media en la plataforma. Expertos en protección y monetización de vídeos en redes sociales, la empresa también presta servicios a medios, productoras y discográficas.

Con oficinas y estudios de producción en España, México, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, 2btube tiene una audiencia global de más de 1.200 millones de reproducciones al mes y 420 millones de seguidores. De ellos, el 70% tiene menos de 34 años. En España se posiciona como el primer medio privado español en audiencia de vídeo digital, con más de 8 millones de usuarios únicos según comScore.

