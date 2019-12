El Tanatorio Jardín El Lauredal inaugura un Belén navideño que reproduce su emblemático edificio Comunicae

martes, 3 de diciembre de 2019, 15:30 h (CET) Funerarias Noega comienza así su calendario navideño, que se prolongará hasta el 8 de enero. Tras la inauguración del Belén, se celebrará un concierto en la capilla del tanatorio a cargo de la escuela Rigodón. El 28 de diciembre el Tanatorio Jardín El Lauredal celebrará también ‘La Noche del Belén’ con un concierto de villancicos Con la llegada de las fiestas navideñas, el Tanatorio Jardín El Lauredal vuelve a ser un punto de encuentro cultural para los gijoneses. El 4 de diciembre comienza la agenda navideña de este singular recinto con la apertura al público del Belén ‘Adoración en el Jardín de El Lauredal’.

El diorama navideño que se exhibe este año es una réplica perfecta de la casona indiana del siglo XIX en la que está situado el tanatorio. Los visitantes podrán contemplar la minuciosidad con la que los profesionales de la Asociación Belenista de Gijón han construido una maqueta de ocho metros cuadrados con la casona, la capilla adosada, el muro de piedra y la reja de la entrada principal. En su interior se ubican las figuras del Misterio y los Reyes Magos.

Este impecable trabajo es el resultado de más de diez meses de dedicación -desde enero hasta finales de noviembre- de un equipo profesional que mantiene viva una tradición muy arraigada.

Para Funerarias Noega, es fundamental apoyar este tipo de iniciativas, que deben permanecer en el patrimonio de los gijoneses.

Después del acto de inauguración del Belén, se celebrará en la capilla del tanatorio un concierto a cargo de la academia de música Rigodón, que incluye el siguiente repertorio:

Jingle Bells / El buen rey Wenceslao y Deck the Halls (grupo de piano, guitarra y percusión)

Noche de Paz y Oh Tanembaum (piano a 4 manos)

Greensleves / Little Donkey y Blue bells of Scotland (grupo de flautas).

Somewhere over the Rainbow (dúo de guitarras).

Semenzato (guitarra sola).

Popurrí de villancicos (violín y piano).

Merry Little Christmas (piano).

Mad World (piano).

Glasgow Kiss (dúo de guitarras). Además, el 28 de diciembre el Tanatorio Jardín El Lauredal se sumará también a la celebración de ‘La Noche del Belén’ con un concierto de villancicos que dará comienzo a las 22 h.

Calendario de actividades

Belén navideño

Del 4 de diciembre de 2019 al 8 de enero de 2020.

Inauguración: 4 de diciembre de 2019 a las 17:30h.

Horario: Todos los días de 10 h a 21.30h (excepto el 4 de diciembre)

Sala del Roble del Tanatorio Jardín El Lauredal.

Concierto de inauguración del Belén. Escuela Rigodón

4 de diciembre de 2019 a las 18 h.

Capilla del Tanatorio Jardín El Lauredal.

La noche del Belén. Concierto de villancicos

28 de diciembre de 2019

De 22 h a 23:30 h.

Capilla del Tanatorio Jardín El Lauredal.

Entrada gratuita para todos los eventos.

Dirección: Tanatorio Jardín El Lauredal. Camino de Paquet, 468. Gijón.

Sobre Funerarias Noega

Funerarias Noega es una organización privada e independiente, que proporciona a la sociedad asturiana una atención funeraria personalizada e ininterrumpida durante las 24 horas del día. Noega presta sus servicios tanto a familias con seguro de decesos en cualquier compañía aseguradora, como a familias particulares sin seguro de decesos.

Desde su apertura en 2015, el Tanatorio Jardín El Lauredal -una construcción indiana rehabilitada y dotada de modernas instalaciones- ofrece a los gijoneses la posibilidad de despedir a sus seres queridos en un entorno tranquilo, que combina a la perfección tradición y vanguardia. La cercanía y profesionalidad de su equipo son aspectos muy valorados por las familias que se enfrentan al difícil momento de despedir a un ser querido.

