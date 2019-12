Yerse entra en Galeries Lafayette reforzando así su expansión internacional Comunicae

martes, 3 de diciembre de 2019, 15:34 h (CET) La marca consolida su posicionamiento en el mercado Francés con más de 150 puntos de venta Yerse ya está presente en Galeries Lafayette, los grandes y prestigiosos Centros Comerciales franceses, con el objetivo de aumentar y reforzar la presencia de marca y consolidar su proceso de expansión. Actualmente la marca está en 6 de los emblemáticos Centros Comerciales: Bayona, Belfort, Béziers, Caen, Chambery y Limoges, con la voluntad de seguir aumentando su presencia en otros centros en los próximos años.

Desde hace más de 15 años, la marca tiene presencia en el mercado francés en más de 150 puntos de venta multimarca. La relación con este nuevo partner, permite a la compañía llegar a nuevos mercados donde aún no está presente. De esta forma, Yerse cubre todo el mercado francés acercando sus diseños y colecciones a nuevas clientas.

Francia representa el segundo mercado más importante para la marca después de España, Yerse siempre ha mantenido buena relación con el público francés por sus valores y diseños. Desde hace más de 4 años, la marca también opera a través de su e-commerce (yerse.com) en el país, teniendo una muy buena acogida.

Con 55 años de historia, la compañía es hoy día una marca consolidada que comercializa cuatro colecciones al año. Con un total de más de 500 referencias que se pueden encontrar en 1000 puntos de venta de todo el mundo, entre tiendas propias, tiendas multimarca y shop in shops en grandes almacenes de Europa, Asia y Australia.

Sobre Yerse

Pensar en Yerse, inevitablemente, es pensar en tricot, pues ha sido un referente en el género de punto durante años, desde que Lluís Generó Domènech fundó la marca en 1964.

Desarrollando procesos e introduciendo nuevas texturas y materias, ha ido diversificando sus líneas de negocio hasta llegar al siglo XXI, ofreciendo colecciones íntegras de ropa y complementos para mujeres urbanas y vitales que buscan genuinidad y cuidado por los detalles y las materias.

Más información sobre Yerse en: https://www.yerse.com/

Sobre Galeries Lafayette

Durante más de 120 años, el Grupo ha desempeñado un papel importante en la promoción del “Arte de vivir” francés en todo el mundo. Comparte sus valores de excelencia y conocimiento de sus clientes, nutre el gusto por la calidad, la belleza y la integridad y diseña sus tiendas como destinos por derecho propio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.