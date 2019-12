El portal ventanasypuertasdealuminio.es ofrece consejos para mejorar el ahorro energético Comunicae

martes, 3 de diciembre de 2019, 15:42 h (CET) El aislamiento térmico de las viviendas tiene un gran impacto sobre el ahorro energético Cada vez más, la sociedad de conciencia sobre la importancia de luchar contra en cambio climático y la introducción de materiales sostenibles en todos los ámbitos de la vida. Estos días, se celebra en Madrid la Cumbre del Clima, en la que líderes políticos y sociales de todo el mundo se están reuniendo para tratar de combatir lo que es ya un hecho comprobado: el cambio climático.

En cuanto a las viviendas, la eficiencia energética de los edificios también esta cobrando gran importancia. La mejora del aislamiento térmico es una de las actuaciones que más impacto va a tener en el ahorro energético y, por ello, muchas personas optan por la renovación de la carpintería antigua por unas nuevas ventanas de aluminio y puertas de aluminio.

Se acerca la temporada más fría del año y las calefacciones ya están en marcha. Esto supone un gasto en las economías familiares cuya cuantía variará dependiendo de diversos factores. Hay estudios que tratan sobre el ahorro que se obtiene al sustituir las ventanas. Dependiendo de varios factores, sobre todo de la zona climática en la que esté la vivienda y del estado de las ventanas antiguas, se puede ahorrar entre 400 y 700 €/año.



Esto hace que el ahorro económico y la recuperación de la inversión realizada en el tiempo, tendrá finalmente un balance positivo ya que las ventanas de aluminio con Rotura de Puente Térmico tienen una durabilidad igual a la del propio edificio, manteniendo sus prestaciones iniciales.



Además de los beneficios económicos y medioambientales, existen otros beneficios inmediatos como son el confort térmico, acústico, estético, que harán que desde el primer minuto, toda la familia esté más a gusto en su hogar.

También, hay que tener en cuenta que reformar un edificio con aislantes adecuados en la parte ciega de la fachada no será totalmente efectivo si no se actúa también sobre los cerramientos (tanto ventanas como puertas) que cierran los huecos de la fachada.

Se acerca la temporada más fría del año y las calefacciones ya están en marcha. Esto supone un gasto en la cuenta de las familias cuya cuantía variará en función, entre otros factores, del “abrigo” que se tenga en las viviendas.

El portal de ITESAL, empresa especialista en la fabricación y comercialización de sistemas de aluminio, ofrece información a los usuarios que quieren renovar sus ventanas o colocar unas nuevas con consejos y aclaraciones que les ayuden en la toma de decisiones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.