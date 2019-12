Foro NESI presenta 'Municipios 2030' para acelerar la transición hacia una Nueva Economía que frene el cambio climático Comunicae

martes, 3 de diciembre de 2019, 09:43 h (CET) La red la conforman 9 municipios y está liderada por el Ayuntamiento de Málaga junto con el apoyo de la Red Kaleidos El compromiso de los países, gobiernos y ciudades; la implicación de las empresas con modelos de negocio respetuosos con el medio ambiente; el fomento de la inversión sostenible y de impacto; y la sensibilización y demanda de los ciudadanos, son las claves para impulsar una transición hacia una Nueva Economía que contribuya a frenar el cambio climático. Así se desprende del encuentro 'Cambiar la Economía para frenar el Cambio Climático', organizado por el Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social, organización seleccionada para inaugurar la agenda de la Zona Verde, el espacio de participación social de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que se celebra en Madrid desde ayer hasta el 13 de diciembre.

La jornada ha tenido lugar en el Ágora Central de la Zona Verde y ha contado con la participación de Diego Isabel La Moneda, director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; María Ángeles León, cofundadora de Open Value Foundation; y Rebeca Pastor Berezo, directora de fiiS España (Festival Internacional de Innovación Social), quienes han coincidido en destacar el importante rol que desempeñan las ciudades, la inversión y la ciudadanía para la reducción del impacto del cambio climático. Gonzalo Muñoz, Champion de la COP25 de Cambio Climático, y Cristina Gallach, Alta Comisionada por la Agenda 2030 del Gobierno de España, han sido los encargados de dar la bienvenida en esta primera jornada de la Zona Verde.

Las ciudades son las responsables del consumo del 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según ONU Habitat. Además, el 55% de las personas en el mundo vive actualmente en zonas urbanas y se estima que alcance el 75% de cara a 2050.

"La concentración de la población en las ciudades y la demanda de energía va a seguir en aumento durante los próximos años. Por eso, necesitamos que las Nuevas Economías como la economía circular, la economía del bien común, las finanzas sostenibles, el consumo colaborativo o la bioconstrucción tomen protagonismo para convertirlas en un lugar mejor para vivir, más humano y más respetuoso con el medio ambiente. Con ello se contribuirá a minimizar la emergencia climática", ha asegurado Diego Isabel La Moneda, director del Foro NESI de 'Nueva Economía e Innovación Social'.

Durante su intervención, Diego Isabel ha anunciado la puesta en marcha de ‘Municipios 2030: Red NESI de Municipios por una Nueva Economía’, que trabajará para el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las ciudades españolas y que involucrará a ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para tener el mayor impacto en la consecución de la Agenda 2030.

"No podemos esperar a que los gobiernos nacionales lideren la transición hacia una nueva economía verdaderamente respetuosa con el planeta. Las entidades locales y la ciudadanía podemos liderar esa transición y empujar a los gobiernos nacionales a que se sumen a esta transformación del modelo económico. Es la única forma válida para frenar el cambio climático" ha enfatizado Diego Isabel.

Municipios 2030 está conformada por nueve ayuntamientos. Cuenta con el liderazgo del Ayuntamiento de Málaga y el apoyo de la Red Kaleidos conformada por los municipios de Alicante, Burgos, Bilbao, Getafe, Logroño, Málaga, Sant Boi de Llobregat, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. Las líneas de actuación iniciales se basarán en la 'Guía Local por una Nueva Economía' y en el Informe ‘A roadmap to 2030’ que el Foro NESI ha desarrollado en colaboración con la red Kaleidos y CIFAL Málaga, respectivamente.

Implicación y Ambición

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado el papel deben cumplir las ciudades la consecución de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París: "A través de la acción directa municipal los ayuntamientos tenemos que jugar un papel activo y movilizador para combatir el cambio climático a través de la reducción del consumo energético y del impulso de las renovables, la reducción de la huella de carbono, el fomento del transporte público y del vehículo eléctrico, sin olvidarnos de la importancia de la educación para sensibilizar a todos los ciudadanos".

De la Torre ha ensalzado la puesta en marcha de Municipios 2030: "Con esta Red pretendemos poner en común las buenas prácticas para contribuir desde los ayuntamientos a la Agenda 2030, aprender de las mejores iniciativas y de los errores para no repetirlos, además de animar a otros municipios a que se sumen". El alcalde de Málaga ha anunciado que están trabajando para organizar una Exposición Internacional de Ciudades Sostenibles en 2027 en la capital malagueña con el foco puesto en la Agenda 2030.

Desde el punto de vista de la inversión de impacto, María Ángeles León, cofundadora de Open Value Foundation, ha considerado que los bancos y fondos de inversión tienen un poder 'prescriptor' muy importante sobre las compañías para que inviertan según criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno), y que de acuerdo con el Global Impact Investing Network (GIIN) ha alcanzado los 502.000 millones de dólares en 2018. De este modo, ha animado a la comunidad inversora a apostar por la compra de acciones a largo plazo, lo que podría suponer una reducción del 12% en las emisiones de CO2. "Europa tiene una oportunidad histórica para marcar el camino en la lucha contra el cambio climático a nivel global y fomentar la inversión de impacto medioambiental y social",ha apostillado León.

Por su parte, Rebeca Pastor Berezo, directora del Festival Internacional de Innovación Social (fiiS España), ha defendido que "el compromiso de la ciudadanía con la emergencia climática está resultando fundamental para movilizar el cambio". Puso como ejemplo el estudio ‘Otro consumo para un futuro mejor’, elaborado por Foro NESI y OCU en febrero de 2019, en el que el 73% de los encuestados afirmaba que tenía en cuenta aspectos éticos y ecológicos a la hora de decantarse por unos u otros productos.

Pastor ha señalado que en 2020 el Festival Internacional de Innovación Social tendrá lugar en Madrid y en Málaga, después de la primera edición que se celebró el pasado mes de abril en la capital malagueña. fiiS España pretende crear una red de músicos, artistas y empresas con propósito que movilicen a la ciudadanía española para frenar el cambio climático y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

