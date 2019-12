Las nuevas fuentes urbanas para beber Martín Mena, pensadas para público en general y sus mascotas Comunicae

martes, 3 de diciembre de 2019, 08:02 h (CET) Las fuentes para beber urbanas Universo, aportan servicio con todas sus versiones, servicio a público en general, persona en silla de ruedas, niños y también a los perros. Todos los modelos poseen bebedero de acero inox. AISI 316 para saciar la sed de las mascotas La línea de fuentes para beber UNIVERSO para personas y sus mascotas, era una petición que los usuarios demandaban, y ya es una realidad a la disposición para poder dar servicio a la ciudadanía. Es el resultado evolutivo de más de 10 años de experiencia fabricando fuentes para beber urbanas. El fruto de una colaboración interdisciplinar freelance de profesionales españoles (intervienen ingenieros, diseñadores industriales, técnicos, fabricantes, instaladores y red comercial). Así se consigue que toda la riqueza, desde principio a fin del proceso,que se pueda crear, se quede en nuestro territorio nacional. Una de las claves es que sus fabricados son el resultado de los que los clientes le solicitan y los fabricados se adecúan a las mismas. Siempre barajando las variables: CALIDAD-ESTÉTICA-DURABILIDAD, al precio más económico posible.

La línea de fuentes para beber UNIVERSO es una fuente universal para adultos, niños, personas con movilidad reducida y mascotas.

Robusta y decorativa. Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 316 o las versiones de acero al carbono galvanizada en caliente por inmersión de zinc, para evitar la corrosión y termolacada al horno con pintura en polvo tipo epoxi. MARTIN MENA® da la opción de elegir y personalizar de una gama de colores adecuados para cualquier entorno urbano para dar al proyecto un toque de buen gusto.

Sus características:

Bebedero para mascotas fabricado ,en los 8 modelos disponibles, en acero inoxidable AISI 316, con sistema exclusivo de aprovechamiento del agua.



Grifo temporizado para ahorrar agua y de pulsación suave (fuerza máxima 20 Nw).



Platos en acero inoxidable de máxima calidad AISI 304L o AISI 316 según modelos

Sistema sujeta correas para los perros exclusivo.



Salida de agua regulable.



Dotada en su interior de llaves de corte y regulación, tubos, válvulas, etc. con fácil acceso mediante tapas de registro.



Las fuentes adaptadas de MARTIN MENA® destacan por:

Ausencia de averías.

Aspecto reluciente con mínimo mantenimiento.

Interior de los platos redondeados para minimizar las salpicaduras.

Exteriores totalmente redondeados para evitar golpes o daños mayores.

El diseño de la evacuación de agua no utilizada permite un drenaje adecuado, impidiendo restos de aguas residuales.

Fácil acceso para personas con discapacidad motriz, niños o adultos e incluso mascotas.

Instalación y obra civil rápida y fácil.

Vídeos

FUENTES-BEBEDEROS LINEA UNIVERSO, 8 versiones para dar servicio a personas y sus perros



