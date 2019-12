Vamos, la empresa que está cambiando la forma de tener coche Vamos trabaja en una línea corporativa muy clara: desbancarse de los métodos tradicionales que utilizaba el sector para convertirse en la nueva empresa líder que marca el ritmo del mercado Redacción Siglo XXI

martes, 3 de diciembre de 2019, 10:11 h (CET)

Vamos es la startup de renting de coches de la que todo el mundo habla ahora mismo. Se trata de un proyecto de emprendimiento que abrió sus puertas en verano de 2019 y que, a día de hoy, está triunfando por toda España. Su filosofía de plantear una nueva forma de movilidad accesible para todo el mundo a través de sus dispositivos digitales ha marcado un antes y un después en el sector del renting de coches, comenzando una revolución y poniéndose a la cabeza del mercado.



Sin ninguna duda, se trata de una empresa disruptiva que busca acercar las soluciones del renting de coches a los usuarios, optimizando los procesos para que sean más cómodos para los clientes. Además, al mismo tiempo, Vamos también se encarga de mejorar su propio sistema de trabajo, para que los procesos den mejores resultados y más beneficios a nivel corporativo, como ya ocurre con el stock de vehículos, al que han conseguido sacar mayor rentabilidad.



Sea como sea, sabemos que, en los próximos años, Vamos encabezará todas las listas del sector y se habrá posicionado firmemente como una de las marcas de referencia en el panorama nacional e internacional. Por este motivo, en el día de hoy queremos hablaros un poco más a fondo sobre cómo funciona esta empresa y qué servicios ofrece, para que podáis conocer de primera mano cuál será la realidad del renting de coches en los próximos años. De todas formas, os animamos a que consultéis su web www.vamos.es, donde encontraréis información más detallada sobre sus servicios.



La revolución digital del sector del renting de coches en España Vamos trabaja en una línea corporativa muy clara: desbancarse de los métodos tradicionales que utilizaba el sector para convertirse en la nueva empresa líder que marca el ritmo del mercado. Para esto, centra prácticamente todos sus esfuerzos en conseguir conectar con los usuarios, ofreciéndoles una experiencia más cercana y directa que les permita ahorrar y comparar antes de decidir qué opción de renting de coches le convendría más.



Para conseguir todo esto, Vamos propone que sea el cliente el que escoja tanto el vehículo que necesita como el tipo de contrato de renting que mejor le convenga. De esta forma, puede adaptar las cláusulas concretas del contrato añadiendo o limitando el kilometraje o estableciendo a medida las fechas y la duración.



Finalizado este sencillo trámite, simplemente el cliente deberá facilitar sus datos y acceder a la pasarela de pago para completar su pedido, especificando dónde y cuándo quiere empezar con su servicio. Una vez se haya completado el pago, el cliente firmará y recibirá el contrato en su email y tendrá su renting a medida completado.



Los servicios de Vamos, la startup del momento Dentro de la plataforma de Vamos, podemos encontrar muchos servicios diferentes, que van desde el renting para particulares, autónomos o empresas. Sea cual sea tu caso, encontrarás seguro tu coche perfecto y, lo mejor, una tarifa mensual totalmente a tu medida con la que podrás estrenar coche nuevo siempre que quieras, ¡y sin necesidad de comprarlo!



Todo tipo de vehículos para todo tipo de clientes Como dijimos anteriormente, los servicios de renting de vehículos de Vamos se dividen en tres categorías: particulares, empresas y autónomos. A cada uno de ellos se les ofrecen una serie de ventajas que, teniendo en cuenta sus condiciones particulares, acabarán por ahorrarles tiempo y dinero.



En el caso de los particulares, se ofrecen trámites sencillos y rápidos, una gestión online personalizada y toda la tranquilidad de poder alquilar un coche de forma fácil para las escapadas de fin de semana o para ir al trabajo día a día.



Las soluciones de renting para autónomos son una forma ideal de que aquellos profesionales que tengan que utilizar su coche en el día a día, no tengan por qué pagar entradas o pagar altísimas tasas por un vehículo de trabajo. Con Vamos los autónomos encontrarán el coche que mejor se adapte a sus condiciones laborales.



Y finalmente, el renting de coches para empresas, con el que tanto si necesitas un solo coche como si tu volumen de trabajo de obliga a alquilar una flota, tendrás toda la seguridad y comodidad para ti y tus empleados, 100% a tu medida y al mejor precio con todas las coberturas.

Reserva en menos de 24 horas Otra de las grandes ventajas del renting de coches que propone Vamos es la agilidad y la sencillez en los trámites. Mientras en el sector del renting se suele trabajar con largos plazos de tiempo, que obligan a los usuarios a escoger entre contratar el renting con mucha antelación o pagar un precio muy caro por el servicio, en Vamos se comprometen a que el trámite dure siempre menos de 24 horas en el caso de los particulares.



De hecho, el contrato más rápido que ha completado hasta el día de hoy la compañía se tramitó en tan solo 16 minutos. La sencillez al escoger los modelos de coche y poder personalizar las cláusulas de temporalidad y kilometraje, además de la gestión 100% online, favorecen que los usuarios puedan contratar cualquier servicio de renting de coches desde su casa, en apenas unos minutos y de la manera más fácil posible.



Una gestión integral Lo de Vamos no es una gestión al uso de lo que se venía trabajando en el renting de coches. El nuevo renting online ofrece una experiencia mucho más completa donde el usuario contrata su servicio con todas las comodidades y, una vez empieza a utilizarlo, cuenta con muchísimos aspectos que le facilitan toda la gestión de su vehículo.



Por eso, Vamos ofrece una gestión integral que incluye desde seguro a todo riesgo sin franquicia hasta ayuda con la gestión de las multas, además de contar con el mantenimiento en taller oficial, la sustitución de neumáticos o la asistencia permanente en carretera.

