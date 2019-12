​Nominados a los 34 Premios Goya Dolor y gloria, Intemperie, La trinchera infinita, Lo que arde y Mientras dure la guerra se medirán por el Goya a la Mejor Película Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 3 de diciembre de 2019, 09:01 h (CET)

La Academia ha anunciado esta mañana los nominados a la 34 edición de los Premios Goya, galardones que se entregarán el próximo 25 de enero en Málaga. En un acto que ha contado con la presencia de Mariano Barroso, presidente de la institución, y bajo la supervisión de la notario Eva Sanz, los intérpretes Elena Anaya y Miguel Herrán han sido los encargados de desvelar los aspirantes a las 28 categorías.



Con 17 nominaciones, Mientras dure la guerra es la cinta con más opciones en los galardones, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección. Le siguen Dolor y gloria con 16 nominaciones y La trinchera infinita con 15 opciones a galardón.



Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar; Intemperie, de Benito Zambrano; La trinchera infinita, de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga; Lo que arde, de Oliver Laxe y Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, se medirán por el Goya a Mejor Película.



El Goya a Mejor Dirección estará entre Pedro Almodóvar, por Dolor y gloria, Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, por La trinchera infinita; Oliver Laxe, por Lo que arde; y Alejandro Amenábar, por Mientras dure la guerra.



Aspiran al Goya a Mejor Actriz Protagonista Penélope Cruz, por Dolor y gloria; Greta Fernández, por La hija de un ladrón; Belén Cuesta, por La trinchera infinita; y Marta Nieto, por Madre; mientras que Antonio Banderas, por Dolor y gloria; Antonio de la Torre, por La trinchera infinita; Karra Elejalde, por Mientras dure la guerra, y Luis Tosar, por Quién a hierro mata, lucharán por el Goya a Mejor Actor Protagonista.



Salvador Simó, por Buñuel en el laberinto de las tortugas; Galder Gazletu-Urrutia, por El hoyo (The Platform); Belén Funes, por La hija de un ladrón; y Aritz Moreno, por Ventajas de Viajar en tren, figuran en la categoría de Mejor Dirección Novel.



El presidente de la Academia ha agradecido a las entidades Ayuntamiento y Diputación de Málaga, Junta de Andalucía y Unicaja Banco, su colaboración con los Premios Goya y al resto de patrocinadores y colaboradores de la gran fiesta del cine español.



La Fiesta de Nominados tendrá lugar el 16 de diciembre en Madrid. La gala se celebrará el 25 de enero en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga y estará presentada por Sílvia Abril y Andreu Buenafuente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Mutant acoge una jornada de cine y debate sobre cambio climático Se proyectarán los documentales LACUS y Nahui Ollin y a continuación se celebrará un coloquio Festival Golem Fest Valencia 2019 Se celebrará durante los próximos días 21 al 24 de noviembre de 2019 146 películas aspiran a los Premios Goya Los nominados se anunciarán en la sede de la Academia el lunes 2 de diciembre Especialistas de cine: morir por amor al Séptimo Arte ​Brandon Lee estaba rodando una escena de la película el 30 de marzo de 1993 cuando recibió de manera casi inexplicable el letal balazo de una Magnum 44 que lo dejó muy malherido Filmin estrena la versión restaurada de "Muerte al amanecer", de Josep Maria Forn La película, que celebra su 60 aniversario, es una muestra del excelente cine policíaco producido en Barcelona en los años 40 y 50